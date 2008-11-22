شیراز میزبان شهرداران راه ابریشم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی شامگاه گذشته در دیدار با 31 شهردار کلانشهرهای آسیایی افزود: این پیشنهاد در سومین نشست شهرداران راه ابریشم در آلمانی قزاقستان مقارن شهریور ماه امسال مطرح شد که مورد استقبال حضار نیز قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مزبانی شیراز در همایش شهرداران راه ابریشم بیش از گذشته در تقویت دوستی و استحکام روابط بین شهرداران این منطقه تاثیر می گذارد و امیدواریم این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای نخستین بار شاهد اسکان بیش از نیمی از جمعیت زمین در شهرها هستیم که این رقم تا سال 2050 تا 80 درصد افزایش می یابد.

اعتمادی تاکید کرد: این روند غیرقابل بازگشت چالش های مشترکی نظیر تقاضای روز افزون خدمات، سکونتگاه ها، حمل و نقل و وضعیت معیشتی مناسب را فرا روی شهرها قرار داده که باید نسبت به این موضوع برنامه ریزی دقیقی داشت.

وی همچنین با اشاره به لزوم گسترش صلح در جهان نیز اظهار داشت: امروز شهرداران فراتر از نقشهای سنتی خود در قالب دیپلماتهای جدید جهان معاصر به ایفای نقش می پردازند، نقشی که اگر مهمتر و ارزشمند تر از وظایف سنتی آنان نباشد حداقل از جایگاه و ارزش یکسانی با سایر وظایف آنان برخودار است.