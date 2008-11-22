شاهرودیها رتبه های برتر جشنواره تئاتر سمنان را به خود اختصاص دادند

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: نمایش "بگذار تا ستاره ها در آسمان تو چشمک بزنند" به کارگردانی محسن عرب امیری از شهرستان شاهرود رتبه اول نوزدهمین جشنواره تئاتر استان سمنان را به خود اختصاص داد.

محمد طاهریان افزود: هیئت داوران جشنواره نمایش "افسون چهل سوی پر آشوب" به کارگردانی محسن حسین نیا را با شرط نظر نهایی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایش دوم برگزیدند.

وی با بیان اینکه این نمایش ها به جشنواره منطقه ای راه پیدا کردند، گفت: بر اساس رایزنی های انجام شده احتمال برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر در دهه سوم آذرماه در سمنان زیاد است.

مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر استان سمنان با اشاره به اینکه هیئت داوران هیچ هنرمندی را به عنوان نفر اول کارگردانی، بازیگری مرد و زن و نویسندگی حائز امتیاز لازم ندانست، اظهار داشت: در بازیگری مرد، هومن شهرستانی و علی عباسی مشترکا دوم شدند و نازی حدادیان به عنوان بازیگر دوم زن انتخاب شد.

طاهریان افزود: محسن عرب امیری و محسن حسین نیا مشترکا به عنوان رتبه دوم کارگردانی و محسن عرب امیری به عنوان رتبه دوم نویسندگی منتخب شدند و موسیقی "رستگاری در شب دور" به عنوان موسیقی منتخب این جشنواره معرفی شد.

نوزدهمین جشنواره تئاتر استان سمنان با شرکت پنج گروه نمایشی از شهرهای شاهرود، سمنان و دامغان به مدت دو روز با ارائه کار گروه های نمایشی و نقد و بررسی آثار ارائه شده در تالار آفتاب سمنان برگزار شد.