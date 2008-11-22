تظاهرات شهروندان اردنی در اعتراض به محاصره نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی همچون "ای حکام، غزه در تاریکی فرو رفته است"، "مقاومت و طرد اشغالگران صهیونیست از فلسطین آری" و "هولوکاست غزه را متوقف کنید" محاصره نوارغزه را محکوم کردند.

در این تظاهرات پرچم های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.

"حمزه منصور" نماینده جبهه عمل اسلامی اردن در پارلمان در این تظاهرات اظهار داشت: اگر اکنون مانع از مرگ برادرانمان نشویم پس چه زمانی اقدام کنیم.

وی خطاب به سران عرب گفت: آنچه در غزه می گذرد، تک تک سلول های امت [اسلامی] را از بین می برد و اگر این وضع ادامه داشته باشد زلزله ای رخ خواهد داد که اراضی عربی وسازمان های رسمی را نابود خواهد کرد.

جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن نیز روز چهارشنبه دراعتراض به تداوم محاصره نوارغزه تظاهرات برپا کرده بود.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون، نوارغزه را تحت محاصره قرار داده است و از دو هفته گذشته تاکنون نیز به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های این منطقه از جمله گذرگاه "ناحل عوز" ویژه سوخت رسانی به غزه را بسته است.