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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

لرستان رتبه دوم کاهش تلفات تصادفات را به خود اختصاص داد

لرستان رتبه دوم کاهش تلفات تصادفات را به خود اختصاص داد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان گفت: در شش ماه نخست سال جاری این استان به لحاظ کاهش تلفات تصادفات جاده ای رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: تعداد تلفات ناشی از مجموع تصادفات رانندگی برون شهری در سطح راههای اصلی، فرعی و روستایی لرستان در طول شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4/29 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه لرستان در زمینه کاهش تصادفات رانندگی در سطح راههای روستایی، مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سطح راههای روستایی استان لرستان در شش ماه اول سال 87 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/59 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان با اشاره به اینکه موضوع ایمنی یک بحث فرابخشی و کاهش تعداد قربانیان حوادث رانندگی در استان، حاصل تلاش کلیه دستگاههای مرتبط با ایمنی حمل و نقل است، ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزیهایی که در جهت ارتقا ضریب ایمنی در سطح راههای استان صورت گرفته است، در آینده شاهد کاهش بیشتر تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی باشیم.

کد مطلب 787335

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