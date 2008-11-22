لرستان رتبه دوم کاهش تلفات تصادفات را به خود اختصاص داد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: تعداد تلفات ناشی از مجموع تصادفات رانندگی برون شهری در سطح راههای اصلی، فرعی و روستایی لرستان در طول شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4/29 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه لرستان در زمینه کاهش تصادفات رانندگی در سطح راههای روستایی، مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سطح راههای روستایی استان لرستان در شش ماه اول سال 87 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/59 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان با اشاره به اینکه موضوع ایمنی یک بحث فرابخشی و کاهش تعداد قربانیان حوادث رانندگی در استان، حاصل تلاش کلیه دستگاههای مرتبط با ایمنی حمل و نقل است، ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزیهایی که در جهت ارتقا ضریب ایمنی در سطح راههای استان صورت گرفته است، در آینده شاهد کاهش بیشتر تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی باشیم.