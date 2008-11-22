افزایش شنوایی با استفاده از امواج نوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات گروه تحقیقاتی دانشگاه نورث وسترن نشان می دهد با تحریک گوش داخلی با استفاده از امواج نور می توان عصبهای شنوایی را به اندازه امواج صوت تحریک کرد.

بر اساس گزارش این تیم تحقیقاتی تابش مادون قرمز بر سلولهای عصبی خوکچه هندی نتایج بهتری را از کاشت حلزونی گوش از خود نشان می دهد.

عملیات کاشت حلزون گوش به این صورت شکل می گیرد که تعداد تقریبی 20 الکترود برای تحریک مستقیم سلولهای عصبی شنوایی درون گوش قرار می گیرند که با وجود تاثیر قابل ملاحظه از محدودیتهایی نیز برخوردار است. برای مثال افرادی که از این شیوه برای بهبود شنوایی خود استفاده کرده اند در مکانهای شلوغ دچار اختلال شنوایی خواهند شد.

در این میان محققان دانشگاه نورث وسترن که از لیزر برای بهبود عملیات جراحی گوش استفاده می کردند دریافتند که قادر به تحریک سلولهای عصبی گوش برای فرستادن پیام الکتریکی به مغز هستند.

دلیل واقعی این پدیده هنوز ناشناخته است اما پزشکان معتقدند یکی از دلایل بروز آن می تواند حرارت ناشی از تابش نور باشد که باعث بهبود شنوایی فرد شده و تاثیری بیش از کاشت حلزون گوش از خود نشان می دهد.

برای آزمایش این شیوه محققان باریکه ای از نور مادون قرمز را به درون گوش خوکچه هندی ناشنوا تابانده و فعالیتهای مغزی وی را در فاصله میان مغز و گوش داخلی تحت نظر گرفتند. نتیجه نشان داد که میزان مورد قبول و پر جزئیاتی از اطلاعات با استفاده از تاباندن نور به مغز ارسال شده است. این در حالی است که نقشه پیام های الکتریکی مغز در شیوه کاشت حلزون مصنوعی، نشاندهنده اطلاعاتی با جزئیات کمتر بوده است و کاشتهایی که پس از تاثیر گذاری مادون قرمز صورت گرفته است خصوصیاتی مانند گوش سالم را از خود به نمایش گذاشتند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این گروه تحقیقاتی اکنون در صدد تولید فیبرهای نوری برای تاباندن مستقیم نور به گوش داخلی هستند تا با استفاده موازی از این دو سیستم و بهبود عملیات کاشت حلزون مصنوعی، بتوانند شیوه ای موثر در درمان ناتوانی ناشنوایان و کم شنوایان ایجاد کنند.

به گفته محققان اثبات عملکرد و تولید گسترده چنین ابزاری برای تاباندن مادون قرمز به قسمتهای داخلی گوش به حداقل 10 سال زمان نیاز خواهد داشت.