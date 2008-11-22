آهنگسازی به لحاظ هارمونی نسبت به گذشته پیشرفت کرده است

محسن الهامیان آهنگساز و استاد دانشگاه با بیان این مطلب در نشست تخصصی بررسی ویژگیهای آهنگسازی که عصر روز گذشته در محل خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : به عقیده من موسیقی به دو گونه موسیقی مردم پسند و موسیقی فرهیختگان تقسیم می شود و تنها عاملی که در گذشته موجب می شد این هنر مورد توجه عامه مردم قرار گیرد این بود که ملودی های ساخته شده توسط هنرمندان آن دوران بسیار ساده بود و برای پسند توده مردم نوشته می شد و از سوی دیگر با پخش مکرر توسط رسانه رادیو و تلویزیون مورد توجه عامه قرار می گرفت و به مرور زمان بر زبان ها جاری می شد.

وی در ادامه افزود : البته فراموش نکنیم که در آن دوران مردم با موسیقی انواع شبکه های ماهواره ای واینترنت به شکلی که درحال حاضر رایح است آشنا نبودند اما آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که هنر موسیقی در حال حاضر به روش های مختلف دچار بازدارندگی شده است البته به اعتقاد من بازدارندگی موجب رکود این هنر نشده وهنرمندان همچنان با ذوق و سلیقه انواع موسیقی را هم برای پسند مردم و هم برای پسند فرهیختگان می نویسند اما مورد حمایت مسئولان قرار نمی گیرد.

استاد دانشگاه کنسرواتوار تهران درادامه اشاعه هنر موسیقی از طریق رادیو و یا تلویزیون را مهم دانست و گفت : هنر موسیقی نه تنها از طریق تلویزیون به دلایلی چون نشان دادن ساز و اجرای موسیقی به طور زنده مورد بی مهری قرار می گیرد؛ بلکه از طریق رادیو هم حمایت نمی شود به این معنا که در اغلب موارد اشعار خوب و مردم پسند در شورای شعر رادیو تصویب نمی شود اما درعین حال شاهد هستیم که روی اشعاری چون خواجوی کرمانی ملودی ساخته می شود و مورد تصویب هم قرار می گیرد و مدام از رادیو پخش می شود اما نباید انتظار داشت که این ملودی مورد توجه مردم قرار گیرد و یا با سلیقه عوام هماهنگ باشد.

این آهنگساز در ادامه افزود : در گذشته بر روی اشعار رهی معیری ، بیژن ترقی و شاعران کلاسیک موسیقی هایی ساخته می شد که مورد پسند قرار می گرفت اما در شرایط فعلی اگر قرار است موسیقی و آهنگی حرف تازه ای داشته باشد باید شعروسخن تازه هم به میدان بیاید ولی متاسفانه می بینیم که دست و پای شعرا در شورای شعربسته شده وبعضا روی کوچکترین کلمات ایراداتی گرفته می شود .

محسن الهامیان در ادامه به موسیقی فرهیختگان اشاره کرد و گفت : نوشتن موسیقی و آهنگسازی کار ساده ای نیست چراکه نت های نوشته شده باید توسط ارکستر اجرا شود منتها موسیقیدان های ما هنوز ارکستر مناسبی برای اجرای آثار خود ندارند و نمی توان آنگونه که باید آثار فرهیخته و درشان هنر موسیقی را اجرا کرد و در عین حال شاهد هستیم موسیقی هایی که توسط ارکستر اجرا می شود در حد و اندازه های موسیقی ایران نیست؛ بنابراین اگر قرار است موسیقی آنگونه که باید رواج و گستردگی داشته باشد باید زمینه فعالیت باز شود.

وی در پایان افزود : با این اوصاف نباید انتظار داشت که در یک حوض کوچک نهنگ پرورش داد ؛ جای نهنگ در اقیانوس است بنابراین اگر بتهوون در عالم موسیقی بتهوون شد به این دلیل بود که در مهد موسیقی پرورش پیدا کرد اما دریک نگاه کلی به گمان من با وجود همه محدودیت های اعمال شده هنرمندان موسیقی در نهایت امیدواری به کار خود ادامه می دهند .