عقب افتادگی کشور در حوزه زیست فناوری از برنامه چهارم توسعه

عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره وضعیت زیست فناوری کشور با بیان اینکه وضعیت ایران در زمینه تولید مقاله در این حوزه بد نیست، گفت: وضعیت ایران در زمینه "بایو بیزینس" خوب نیست و باید این بخش را تقویت کنیم. درصد تاثیر اقتصادی که باید برنامه های بایو در برنامه چهارم توسعه داشته باشند خیلی مهم است اما در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار نداریم زیرا هر چند که سرمایه گذاری خوبی در زمینه علم و نیروی انسانی صورت گرفته اما سرمایه گذاری خوبی در زمینه تولید نشده و در این بخش دارای مشکلات قانونی و بودجه ای هستیم.

وی افزود: یک سری از مقررات مشکل دارد که امور را تسهیل نمی کنند. مشکلات نگرشی نیز داریم، به عنوان مثال به بایوتکنولوژی نیز مانند فولاد نگاه می کنند. این در حالیست که بایوتکنولوژی و به طور کلی فناوریهای نوین ساز و کار ویژه و مقررات خود را می طلبد و باید سریع جلو رود.

رئیس ستاد توسعه زیست فناوری اضافه کرد: بر طبق قوانین هلند وقتی دانش فنی تولید یک گل را ارائه می کنید، بانکها دانش فنی را به عنوان ضمانت می پذیرند اما یک دانشمند در ایران برای اینکه بتواند از وام برخوردار شود باید وثیقه بگذارد. حال این وثیقه را از کجا می خواهد تامین کند! بنابراین اگر بانک به این نتیجه برسد که دانش فنی را به عنوان ضمانت دریافت کند و وام دهد، بسیاری از مشکلات رفع می شود.

وی از قول معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برای ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیری خبر داد و به مهر گفت: راه اندازی این صندوق نیز طبق مقررات جاری پیش می رود، در صورتی که باید مقررات ویژه ای داشته باشد. اشکال کار در این نیست که ما تکنولوژی را نمی خواهیم بلکه اتفاقا همه مدیران تکنولوژی را می خواهند و ممکن است که اعتبار لازم برای آن نیز وجود داشته باشد اما قانونش نیست و در این زمینه در روال یک سری قوانین عادی قرار می گیریم.

لطفی خلأهای مدیریتی و گیر و دارهای قانونی را مهم تر از مسائل بودجه ای دانست و افزود: در ستاد توسعه زیست فناوری برای اصلاح ساختار مقرراتی برنامه ریزی کرده ایم. سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مقداری از قوانین و مقررات اصلاح شد و اکنون نیز در همین راستا هستیم.

رئیس ستاد توسعه زیست فناوری اداه داد: به نظر می رسد که اول در قوانین ضعف داریم و بعد مشکلات بودجه ای وجود دارد. همچنین باید تدبیری برای اقدامات حمایتی در راستای ریسک پذیری اندیشیده شود. قانون باید از ریسک پذیری حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ساز و کارهای لازم در راستای این موارد توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در نظر گرفته شود، نه در سال 88 (سال پایانی برنامه چهارم توسعه) بلکه لااقل دو سال دیگر می توانیم در زمینه زیست فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم و برنامه چهارم توسعه در این زمینه نیز یک یا دو سال بعد از برنامه چهارم محقق شود.