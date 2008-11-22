تشخیص بیماری با موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مهندسان دانشگاه کالیفرنیا موفق به تولید گوشی تلفن همراهی مجهز به دوربین عکاسی، میکروسکوپ و آزمایشگاهی برای تشخیص انواع بیماری شده اند.

این گروه با استفاده از دوربین ساده گوشی تلفن همراه و با تغییر دادن بعضی از قسمتها و افزودن تجهیزاتی خاص، توانستند ابزاری را برای مشاهده با بزرگنمایی 50x که توانایی نمایش گلبولهای قرمز، انگل مالاریا و تشخیص بیماری سل، بیماریهای پوستی و گزیدگی های خطرناک حشرات را خواهد داشد، تولید کنند.

برای تشخیص بیماری کافی است که دوربین گوشی را بر روی پوست فرد گرفته و یا نمونه خون وی را وارد اسلاید کرده و در مقابل دوربین این دستگاه قرار داد و با ثبت تصویر نمونه و ارسال آن از طریق گوشی به آزمایشگاهی نزدیک از نتیجه آزمایش توسط نامه الکتریکی که توسط متخصص آزمایشگاه ارسال خواهد شد، مطلع شد که تمامی این مراحل تنها به 10 دقیقه زمان نیاز خواهد داشت.

به گفته محققان، استفاده از این دستگاه در مکانهایی که دسترسی به مراکز بهداشتی نیازمند زمان طولانی خواهد بود در تشخیص زودهنگام بیماری بسیار موثر بوده و حتی این دستگاه می تواند به عنوان دستگاه تشخیصی موثر توسط پزشکان و پرستاران مورد استفاده قرار بگیرد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، به دلیل اینکه امروزه 80 درصد از ساکنین زمین در نزدیکی برجهای مخابراتی زندگی می کنند، قشر گسترده ای از مردم توانایی استفاده از این ابزار را خواهند داشت و در صورت تکمیل نهایی این دستگاه و استفاده گسترده از آن میزان هزینه های درمانی خانواده ها به شکل قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.