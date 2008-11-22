مهمترین وظیفه ما در برابر حماسه آفرینان بسیجی چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سال پیش از آغاز رسمی جنگ تحمیلی حضرت امام(ره) با آگاهی از ضرورت وجود نیروی بازدارنده مدنی در برابر ضد انقلاب و استکبار جهانی فرمان تاریخی خویش را مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان در تاریخ 5 آذر 58 صادر کردند. با شروع جنگ تحمیلی در 31 شهریور 59 اقشار مختلف مردم ایران برای حضور در جبهه های نبرد عازم مناطق عملیاتی شدند و پس از 8 سال نقش آفرینی در این جنگ نابرابر، با سربلندی به خانه های خود بازگشتند.

نیروی مقاومت بسیج پس از جنگ تحمیلی- که بیشترین بار آن بر دوش مردان بی ادعای آن بود- با جلب مشارکت فعال اقشار گوناگون مردم (دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و روحانیون، کارمندان و کارگران، پزشکان و مهندسان، عشایر و روستاییان) سهم عمده ای در حفظ ارزش های انقلاب و نقش مهمی در میدان های مقاومت، تأمین امنیت، بازسازی و توسعه، سازندگی و آبادانی میهن اسلامی داشته است.

نه تنها خلوص و صفای باطنی بسیجیان همواره پشتوانه معنوی مستحکمی برای کشور بوده، بلکه حضور هوشمندانه آنان در تمام عرصه ها به ویژه حضور بسیجیان طلبه و دانشجو به عنوان دو پایگاه علمی به نمونه ای از تعاون و همکاری در برنامه ریزی های کلان در پیشرفت و تعالی کشور تبدیل شده است و سیاستگذاران و مسئولان اجرایی کشور در برنامه ریزی های کلان، همواره به تقویت و بهره گیری از این نیروی عظیم مردمی به عنوان یکی از تجربه های موفق دوران دفاع مقدس توجه لازم را داشته و دارند.

تفکر و فرهنگ بسیجی در دوران دفاع مقدس چون خون حیات بخشی در رگ های سپاه و ارتش و دیگر نیروهای مسلح به جریان افتاد و امروز جوانان کشورهای اسلامی به ویژه لبنان، فلسطین و عراق با الگو برداری از بسیج به تشکیل هسته های مقاومت دست زده اند.

امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بسیج را بستری برای رشد و بالندگی جامعه جوان و مرکز جوشش عشق و معرفت الهی، شهادت طلبی و از خود گذشتگی، مقاومت و جهاد در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و... می دانستند و همواره این نهاد دفاعی- فرهنگی را به مانند دیگر نهادهای نظامی از ورود به دسته بندی های سیاسی برحذر می داشتند تا با فراغ بال و بدون وابستگی به جناح های سیاسی در مسیر اصلی خود که همانا پرورش جوانان با ایمان، آگاه و توانمند که با تفکر بسیجی و با آگاهی سیاسی، عالی ترین مفاهیم انسانی و الهی را در عرصه های مختلف متجلی می کنند، گام بردارند.

از آنجایی که دینداری جوهره تفکر بسیجی است، جوانان ایرانی با تکیه بر این عنصر پیش برنده به عرصه های گوناگون علمی، تحقیقاتی و فرهنگی وارد شدند و با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جنبش نرم افزاری در حوزه تکنولوژی و فناوری گام های بلندی را برداشتند.

امروز بسیجیان به عنوان پاسداران دستاوردهای انقلاب باید همان اندیشه های بلند اخلاقی حضرت امام(ره) را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور چنان متبلور سازند که مانند دوران دفاع مقدس از آنان به عنوان گروهی که تمام صفات نیک را در خود جای داده همچنان الگویی مثال زدنی باقی بمانند.

کشور پهناور ایران با آن پیشینه تمدنی و فرهنگ غنی خویش دارای الگوهای ملی و دینی فراوانی است که متأسفانه به جز معرفی ناقص تعداد انگشت شماری از این الگوها، بسیاری از نمونه های تاریخی و اسطوره ای آن همچنان مغفول مانده است اما بروز انقلاب اسلامی ایران و در پی آن دفاع دلیرانه مردان و زنان این سرزمین در طول جنگ هشت ساله تحمیلی به ظهور نمونه های عینی و حماسی دیگری، فراتر از الگوهای تاریخی منجر شد که تعبیر اسطوره ای از قهرمانان و پهلوانان را به گونه ای دیگر رقم زد.

در حالیکه رسانه های غربی با بهره گیری از فنون ادبی و هنری متفاوت هر چیز پوچ و ساختگی را به عنوان الگویی برای نوجوانان و جوانان خود و دیگر کشورها به گونه ای معرفی می کنند که گویی تاکنون نمونه ای از آن در دیگر کشورها نبوده، در کشور ما متأسفانه غفلت در معرفی صحیح الگوهای اخلاقی و حماسی دوران دفاع مقدس در قالب کارهای هنری و فرهنگی- آموزشی به فراموشی و یا انتقال معکوس و ناقص برخی مفاهیم این حوزه منجر شده است.

یکی از نقاط ضعف رسانه های ایران و سیستم آموزشی-فرهنگی ما این است که از این ذخایر غنی در فرهنگ سازی و معرفی الگوهای واقعی به نسل جوان و نوجوان کمترین بهره برداری را برده ایم و این در حالی است که به مراتب الگوهای اخلاقی، علمی و حماسی ایران از دیگر الگوهای کشورهای غربی که بر اساس خیال پردازی های نویسندگان این کشورهاست از قابلیت های بیشتری برای شکل دهی شخصیت جوانان برخوردار است.

شاید عدم کار پژوهشی و اقدامات شتابزده و تکراری، بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و نوع گفتمان روز بر اساس درک هر نسل را بتوان از جمله ضعفها در انتقال صحیح مفاهیم دانست.

تا زمانی که ایثارگران و رزمندگان تنها برای قشر خاصی از جامعه به عنوان الگو معرفی شوند و نگاه ملی به این موضوع نداشته باشیم نمی توانیم مدعی نهادینه کردن فرهنگ ایثار و تفکر بسیجی -که برخاسته از اندیشه والای اسلامی -ایرانی است- در بطن جامعه باشیم.

به گزارش مهر ، روز به روز از تعداد جانبازان و نسل دوران جنگ به دلیل مجروحیت و یا حوادث گوناگون کاسته می شود و حتی پدران و مادران شهدا که وجودشان مایه برکات و نعماتی برای کشور است یکی پس از دیگری راهی دیار باقی می شوند و در این میان بسیاری از گنجینه های خاطرات آنان بدون اینکه بهره ای از آنان برده باشیم در زیر خروارها خاک دفن می شود و روزی می رسد که حسرت این سالها و روزهای از دست رفته نیز نمی تواند ثمری داشته باشد.

در نظر جامعه شناسان مشکل فاصله بین نسلها بیشتر در جوامع جوانی رخ می دهد که ارزشهای جامعه به طور صحیح به نسلهای بعدی منتقل نشده است که این مسئله منجر به شکل گیری فرهنگ های متفاوت و جدید در جامعه می شود.

پس از جنگ تحمیلی ضرورت این مسئله بیشتر درک شد و برای حل آن مجموعه های فرهنگی به یکسری فعالیت های تبلیغی و شعار گونه بدون در نظر گرفتن شرایط و نوع گفتمان جامعه جوان کشور دست زدند.

عدم درک گفتمان و مخاطب شناسی یکی از مشکلاتی است که همچنان جامعه جوان ما را مورد تهدید جدی قرار می دهد و بیم آن می رود که بی توجهی مسئولان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش منجر به از هم گسیختگی فرهنگی و تاریخی نسلهای آینده با نسل فرهنگ ساز و تاریخ ساز ایران اسلامی شود.

بازخوانی مجدد آرمان های تشکیل بسیج و واکاوی آسیب شناسی بسیج دو موضوعی است که باید همواره مورد توجه مسئولان این نهاد قرار گیرد تا این نهاد که از پایگاه مردمی قوی برخوردار است با شکوفایی هر چه بیشتر، از خطر هرگونه سوء استفاده نیز مصون بماند. ان شاء الله