شورای فتوای مالزی یوگا را ممنوع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شورای ملی فتوای مالزی امروز شنبه فتوایی در ممنوعیت یوگا صادر و طی آن حرکت فیزیکی، نیایش و آواز خواندن در هنگام انجام این حرکات ممنوع است.

یوگا که اصالتاً آدابی مربوط به هندوستان است ، در سراسر دنیا مورد توجه قرار دارد و در میان جمعیت چند نژادی مالزی از محبوبیت برخوردار است.

مسلمانان دو سوم از جمعیت 27 میلیونی مالزی را تشکیل داده اند.

درحالی که فتواهای این شورا از نظر حقوقی ضمانت اجرایی ندارند بسیاری از مسلمانان از این فتوا اطلاعت می کنند.

انتظار می رود تصمیم این شورا موجبات بحث را میان گروه های خاصی از مسلمانان به ویژه گروه هایی که به انجام و تدریس یوگا می پردازند، فراهم کند.

این بحثها به دنبال سخنرانی ذکریا استاپا استاد دانشگاه ملی مالزی صورت گرفت که گفته بود یوگا براساس مؤلفه های آئین هندو است می تواند بر ایمان مسلمانان تأثیر بگذارد و آنها را از اسلام منحرف کند.

اگرجه جنبش انسجام مسلمانان مالزی به عنوان یک سازمان غیردولتی اعلام کرده مسلمانان یوگا را به عنوان نوعی ورزش انجام می دهند که آرامش ذهن را برای آنها به همراه می آورد و هیچ کدام از آداب آن با دین اسلام منافات ندارد.

