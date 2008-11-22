تنها با تیمهایی در شان تیم فوتسال ایران باشند بازی می کنیم

حسین شمس درحاشیه دیدار تیم های صنایع چوبی محبوبی آمل با استقلال تهران ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: در برنامه های جدیدی که پس از قبول سرمربیگری مجدد به فدراسیون فوتبال ارائه دادند حفظ جایگاه چهارمی تیم فوتسال ایران در رنکینگ فیفا و تلاش برای ارتقای آن به جایگاه سومی دنیا است.

وی تصریح کرد: البته برای دعوتنامه هایی که در شان تیم ملی بزرگسالان نیست بی جواب نمی گذاریم و تیم های ملی امید و جوانان را برای بازی با آنان می فرستیم.

شمس همچنین مدت قرار داد خود با فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی را چهار ساله اعلام اما از گفتن مبلغ قرار داد خود خودداری و اضافه کرد: مبلغ آن ناچیز است و شرمنده می شویم بگویم.

سرمربی تیم فوتسال کشورمان همچنین در خصوص برنامه های تیم ملی فوتسال ایران گفت: هم اکنون منتظر پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور هستیم و چند دعوتنامه هم داریم که بعد از بازی های لیگ اعلام خواهند کرد که با چه کشوری که در شانئات تیم ملی هم حفظ شود بازی کنیم.

شمس در پاسخ به این سئوال مهر که چند درصد از بازیکنان حاضر در جام جهانی در ترکیب آینده اش حضور خواهند داشت افزود: حدود 80 درصداز ترکیب تیم ملی حفظ خواهد شد ومابقی از میان بازیکنان جوان و با انگیزه لیگ به تیم ملی اضافه خواهند شد.

وی بازی های لیگ دسته یک را همپای لیگ برتر و بسیار نزدیک خواند و درخشش دروازه بان جوان تیم استقلال تهران را ستود و خاطرنشان کرد: به طور حتم و یقین در بازدید های از بازی های شهرستان ها دو بازیکن لیگ یک فوتسال را به اردوی تیم ملی دعوت خواهم کرد.