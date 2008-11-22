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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

کتابخانه شهرهای جویم و لار استان فارس تجهیز شد

کتابخانه شهرهای جویم و لار استان فارس تجهیز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: کتابخانه های عمومی شهرهای لار و جویم لارستان فارس تعمیر و تجهیز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کار تعمیر و تجهیز کتابخانه عمومی شاره یک شهر لار با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال از محل اعتبارات دو درصد نفت و گاز چندی پیش شروع شده که در حال حاضر عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

همچنین کار تجهیز و تعمیر کتابخانه عمومی شهر جویم لارستان فارس نیز با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال از محل اعتبارلت استانی و ملی به پایان رسیده و تا چند روز آینده بازگشایی خواهد شد.

در پی این تعمیرات در مجموع حدود 200 متر به فضای کتابخانه جویم اضافه شده است و شهروندان لارستان می توانند طی روزهای آتی از هر دو کتابخانه لار و جویم استفاده کنند.

شهرستان لارستان در جنوب استان فارس واقع شده است.

کد مطلب 787367

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