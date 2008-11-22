2642 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سازمان بازرگانی استان در زمینه نظارت بر عرضه و تقاضای کالا و خدمات در بازار و همچنین تعامل با شهروندان جهت برخورد قاطع با واحد های متخلف اقتصادی این تعداد واحد در طول هفته گذشته مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: از این تعداد واحد بازرسی شده 11 واحد به علت تکرار در تخلفات بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفی برای پلمپ به اماکن نیروی انتظامی معرفی شدند.