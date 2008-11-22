2642 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سازمان بازرگانی استان در زمینه نظارت بر عرضه و تقاضای کالا و خدمات در بازار و همچنین تعامل با شهروندان جهت برخورد قاطع با واحد های متخلف اقتصادی این تعداد واحد در طول هفته گذشته مورد بازرسی قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: از این تعداد واحد بازرسی شده 11 واحد به علت تکرار در تخلفات بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفی برای پلمپ به اماکن نیروی انتظامی معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: همچنین 375 واحد صنفی متخلف این استان به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه کالا شناسایی و پرونده تخلف آنها به ارزش 139 میلیون و 269 هزار ریال تشکیل و برای صدور حکم به هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی و شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
