  1. استانها
  2. لرستان
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

2642 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

2642 واحد صنفی لرستان بازرسی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان گفت: در طول هفته گذشته بیش از دو هزار و 642 واحد صنفی این استان مورد بازرسی قرار گرفت.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سازمان بازرگانی استان در زمینه نظارت بر عرضه و تقاضای کالا و خدمات در بازار و همچنین تعامل با شهروندان جهت برخورد قاطع با واحد های متخلف اقتصادی این تعداد واحد در طول هفته گذشته مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: از این تعداد واحد بازرسی شده 11 واحد به علت تکرار در تخلفات بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفی برای پلمپ به اماکن نیروی انتظامی معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: همچنین 375 واحد صنفی متخلف این استان به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه کالا شناسایی و پرونده تخلف آنها به ارزش 139 میلیون و 269 هزار ریال تشکیل و برای صدور حکم به هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی و شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کد مطلب 787368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها