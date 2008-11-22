۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

سهراب پور به مهر خبر داد:

ساختمان 3 پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف در انتظار تجهیزات

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از در شرف اتمام بودن عملیات عمرانی پژوهشکده های انرژی،بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی این دانشگاه خبر داد و گفت: این پژوهشکده ها در انتظار تجهیزات فنی هستند.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: احداث ساختمان پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت نفت انجام می شود.

وی افزود: پژوهشکده های نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی نیز در محل ساختمان پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی می شوند. مشکل فضای فیزیکی برای ایجاد این پژوهشکده ها رفع شده اما در حال حاضر به دنبال تجهیزات فنی و آزمایشگاهی لازم برای این پژوهشکده ها هستیم.

سهراب پور ادامه داد: منتظر هستیم که معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری زمینه های لازم برای تأمین تجهیزات این پژوهشکده ها را فراهم کنند که نسبت به این موضوع امیدوار هستیم. 

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: عملیات عمرانی ساختمان پژوهشکده هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده و با حمایت سازمان فضایی پیش می رود.

