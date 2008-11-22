20 آذر آخرین مهلت کاندیداهای اصلاح طلب برای طرح در شورای حکمیت / کروبی آمده تا بماند

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : بعد از اینکه اولین گام برای حرکت منسجم اصلاح طلبان را برداشتیم، در نهایت پذیرفتم که در جلسات مجمع روحانیون مبارز حاضر شده و در خصوص انتخاب راهی مناسب برای ائتلاف اصلاح طلبان تصمیم گیری کنیم.

وی که در پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر سخن می گفت ، با بیان اینکه حزب اعتماد ملی معتقد است که اصلاح طلبان می توانند با محوریت مجمع روحانیون مبارز به ائتلافی همه جانبه در انتخابات ریاست جمهوری دهم برسند، افزود: بر این اساس با گردهم آمدن 6 گروه سیاسی اصلاح طلب پایه های یک ائتلاف تشکیل و این گروه ها به عنوان هیئت موسس ائتلاف نام گرفتند.

گرامی مقدم تصریح کرد: در حالیکه بحث های مختلفی پیرامون تشکیل پارلمان اصلاح طلبان، مناظره میان کاندیداها و طرح نظرسنجی مطرح شد و در هیئت موسس مورد بررسی قرار گرفت ، در نهایت پیشنهادی از سوی حجت الاسلام کروبی با عنوان شورای حکمیت مطرح گردید و قرار شد نامزد نهایی اصلاح طلبان با تصمیم گیری در این شورا انتخاب شود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به طرح شورای حکمیت در کارگروه مجمع روحانیون مبارز در قالب منشور ائتلاف ادامه داد: در این مسیر علاوه بر تشکیل هیئت موسس و شورای عالی ائتلاف اصلاح طلبان ، مقرر شد شورای حکمیت متشکل از 5 نفر تشکیل شود .

به گفته وی همچنین مقرر شد ، اگر شورای عالی نتوانست این 5 نفر را انتخاب کند ، آنها به پیشنهاد هیئت موسس انتخاب خواهند شد و به عنوان اعضای شورای حکمیت درخصوص انتخاب کاندیدای نهایی اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم تصمیم گیری خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت انتخاب نامزد واحد اصلاح طلبان در نهایت بر عهده شورای حکمیت خواهد بود، گفت: مطمئنا اگر این مسیر طی شود و لطمه ای به شورای حکمیت نخورد ، حزب اعتماد ملی نیز تصمیم نهایی این شورا در خصوص انتخاب کاندیدای واحد اصلاح طلبان را خواهد پذیرفت البته نه به این معنا که از انجام فعالیت های انتخاباتی خود دست بردارند.

گرامی مقدم تاکید کرد که مهدی کروبی به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم آمده است تا در انتخابات بماند و در حال حاضر هم به دنبال سامان دادن فعالیت های انتخاباتی خود است بنابراین معتقدم که اگر ارزیابی دقیقی در شورای حکمیت و ائتلاف اصلاح طلبان صورت بگیرد دبیر کل حزب اعتماد ملی از شانس بسیار بالایی برای انتخاب شدن به عنوان کاندیدای واحد اصلاح طلبان برخوردار خواهد بود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت تصمیم گیری اعضای شورای حکمیت که عمده آنان در احزاب خود معتقد به آمدن خاتمی به عنوان کاندیدای واحد اصلاح طلبان در انتخابات آتی هستند، باز هم تصمیم این شورا را می پذیرید یا خیر، اظهار داشت : فضای فعلی نه روشن است و نه تاریک، ممکن است تا انتخابات هر اتفاقی بیفتد فعلا ما برای تصمیم گیری منطقی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان شورای حکمیت را کانال رسیدن به ائتلاف قرار داده ایم و رد کردن این شورا به هر دلیلی نشان دهنده عدم میل به وحدت است.

وی با بیان اینکه هر کاندیدای اصلاح طلبی که قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد، بر اساس منشور کارگروه اصلاح طلبان باید تا 20 آذرماه موضوع کاندیداتوری خود را مطرح کند، اعلام کرد: در صورت عدم اعلام هر کدام از کاندیداها ضمن اینکه ورود نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری برای ما محترم شمرده می شود اما در شورای حکمیت و به عنوان کاندیدای واحد اصلاح طلبان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

گرامی مقدم همچنین در مورد موضع حزب اعتماد ملی در صورت کاندیداتوری میر حسین موسوی خاطر نشان کرد: کروبی از اولین کسانی بود که در دوره های گذشته از مهندس موسوی به عنوان کاندیدا دعوت به عمل آورد و علاقه مندی بسیاری به وی دارد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد: از منظر حزب اعتماد ملی هر کاندیدایی که بتواند زمینه رقابت سالم و بیشتر در انتخابات حاکم کند محترم است اما چون تا کنون میر حسین موسوی به طور رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است ، نمی توان اظهار نظری به طور مشخص در این خصوص داشت.