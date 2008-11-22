مسابقات اذان، همخوانی قرآن و تواشیح در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در حاشیه این مراسم افزود: مرحله شهرستان با حضور افراد شرکت کننده در شهرستانهای استان برگزار شد که 60 نفر از مشهد و 41 نفر از شهرستانها به مرحله استانی مسابقات در بخش اذان برادران بالای 16 سال راه پیدا کردند.

وی افزود: همچنین در بخش اذان و گروه سنی زیر 16 سال 32 موذن از شهرستان ها و 43 موذن از مشهد به این مرحله راه پیدا کردند.

حجت الاسلام گنابادی نژاد اظهار داشت: در بخش تواشیح و همخوانی 9 گروه از شهرستانهای استان و 13 گروه از شهر مشهد با یکدیگر به مدت 2روز به رقابت پرداختند.

وی ترویج سنت نبوی و تقدیر از موذنین استان را از اهداف برگزاری مسابقات عنوان کرد و بیان داشت: دو گروه تواشیح و همخوانی و سه برگزیده بخش اذان به مرحله کشوری مسابقات که همزمان با عید سعید غدیرخم برگزار خواهد شد راه خواهند یافت.

این مسئول، علی قاسم آبادی از نیشابور، علی اجدری از فریمان و حمزه موذن از نیشابور را به عنوان نفرات برگزیده اذان بزرگسالان این دوره از مسابقات اعلام کرد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش اذان شکوفه ها مسعود موحدی راد از نیشابور، سید محمد طباطبایی از مشهد و محمد جواد سیوشانی از گناباد رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

حجت الاسلام گنابادی نژاد در پایان گفت: در بخش تواشیح و همخوانی گروه تواشیح اعوان المهدی، سلسله الذهب نیشابور و قروه الوضعی توانستند مقام های نخست این بخش را کسب کنند.

