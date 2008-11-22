پیروزی تیم آقایان بر اکوادور و توقف بانوان ایران برابر کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره المپیاد جهانی شطرنج از روز 23 آبان ماه با حضور 152 کشور در درسدن آلمان آغاز شد که در دور هشتم این مسابقات تیم آقایان کشورمان با برد استاد بزرگان احسان قائم مقامی، الشن مرادی، امیرباقری و شجاعت قانع تیم اکوادور را 4 بر صفر برد و در بخش بانوان با برد آتوسا پورکاشیان، تساوی شادی پریدر، شایسته قادر پور و میترا حجازی پور 5/2 بر 5/1 نتیجه را به کلمبیا واگذار کرد.