نیاز به استخدام 6 مربی خارجی داریم/ استخدام مربیان اروپایی در اولویت است

دبیر فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی تیراندازان تیم ملی زیر نظر مربیان ایرانی برگزار خواهد شد، گفت: از هفته پیش اردوی تیم های ملی تیراندازی در رشته های پروازی در مجموعه ساصد و اردوهای اهداف ثابت درسالن های تیراندازی مجموعه آزادی تهران ازسرگرفته شده است.

نواب نوری با تاکید بر اینکه برای تقویت تیم های ملی نیاز به حضور مربیان خارجی داریم، گفت: ما در بهترین حالت برای هدایت تیم های ملی تیراندازی در هر دو بخش پروازی و ثابت نیاز به استخدام حداقل شش مربی خارجی داریم.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در چند دوره شاهد قطع همکاری برخی از مربیان خارجی تیراندازی بعد از چند ماه بودیم. به همین دلیل در بررسی های خود به دنبال مربیانی هستیم که شرایط حضور در ایران را برای مدت طولانی داشته باشند.

نوری خاطرنشان کرد: ما در چند سال گذشته بازیهای آسیایی قطر، مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای المپیک چین را با ناکامی پشت سرگذاشتیم اگر هدف ما حضور موفق در رقابتهای آینده است باید به دنبال مربیانی با برنامه های دو تا چهارساله باشیم.

دبیرفدراسیون تیراندازی با بیان اینکه اولویت ما استخدام مربیان برجسته از اروپاست، اظهار داشت: در حال حاضر مذاکراتی را با برخی از مربیان کشورهای مجارستان، انگلیس و روسیه انجام داده ایم که منتظر پاسخ آنها هستیم تا در صورت قبول شرایط فدراسیون تیراندازی ایران وضعیت قرارداد این مربیان مشخص شود.