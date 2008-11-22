مصرف روغن ماهی درد و تورم را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز اسیدهای چرب امگا3 در انواع بیماریها از جمله بیماریهای قلبی به کاهش تورم در رگها نیز کمک کرده و موجب عملکرد بهتر دستگاه گردش خون می شود.

بسیاری از افراد حتی از دوره کودکی نیز مستعد مشکلات عروقی هستند که مصرف روغن ماهی می تواند این گونه عوارض را به تاخیر بیندازند.

در بیماریهای مفصلی و استخوانی که افراد در مناطق گوناگون بدن دچار تورم و درد می شوند نیز مصرف ماهی یا روغن ماهی می تواند به کاهش التهابات و درد و تسهیل حرکت کمک کند.

محققان امیدوارند در آینده نزدیک بتوانند به جای داروهای استروئیدی از ترکیبات روغن ماهی و اسیدهای چرب در صنعت داروسازی استفاده نمایند.

همچنین بسیاری از متخصصان معتقدند روغن ماهی برای کنترل و بهبود تورمهای وریدی و مغزی هم مفید است و از بروز التهاب مجدد جلوگیری می کند.

استفاده از منابع طبیعی روغن ماهی به جای استفاده صرف از قرصها و مکمل ها بیشتر توصیه می شود.

