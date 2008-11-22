پنج طرح سرمایه گذاری در شهرستان شیراز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسن اسدی صبح امروز در نشستی خبری افزود: این طرح ها شامل کارخانه آمبولانس سازی، کارخانه داروسازی، کارخانه ساخت شیشه معطر، شهرک صنعتی لپویی و... است که در این خصوص تصمیمات لازم برای رفع موانع و مشکلات جهت انجام سرمایه گذاریهای مذکور اتخاذ شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی و بهره برداری از این واحدهای صنعتی بزرگ تا حدودی بخش اشتغال و اقتصاد شهرستان شیراز بهبود یابد.

دبیر اجرایی کمیسیون تعزیرات آرد، نان و گندم شهرستان شیراز در ادامه سخنان خود از تعطیلی پنج نانوایی در این شهرستان خبر داد و افزود: فروش سهمیه آرد نانوایی، کم فروشی، گران فروشی، نداشتن کیفیت و عدم بهداشت فردی و محیطی از جمله علل تعطیلی این واحدها بوده است.

اسدی تصریح کرد: در حال حاضر ارزیابی از نانوایی های سطح شهر در حال انجام بوده و در صورتی که واحدهای خبازی تخلفی داشتند سهمیه آرد آنها کم یا قطع می شود.

وی گفت: حتی در مواقع لزوم به جای تعطیلی واحد خبازی به خاطر اینکه مردم دچار مشکل نشوند اقدام به استفاده از مباشر در آن واحد می کنیم که این مباشران نیز توسط بخش تعزیرات فرمانداری این شهر انتخاب می شوند.

به گفته دبیر اجرایی کمیسیون تعزیرات آرد، نان و گندم شهرستان شیراز طبق آنچه از طریق تماسهای مردمی اعلام شده مسئله کیفیت نان در حال بهبود نسبی است.