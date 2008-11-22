  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

پوستر جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی چاپ شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول حوزه فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از چاپ پوستر و بروشور مربوط به جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا شناسایی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در سال جاری از محل اعتبارات استانی از آثار تاریخی، گردشگری و صنایع دستی استان پوستر و بروشور تهیه و چاپ خواهد کرد.

وی به نقش، جایگاه و فعالیت های حوزه فرهنگی و ارتباطات این سازمان در شناساندن هویت ملی و تاریخی استان اشاره کرد و اظهار داشت: معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری استان در قالب بوشور، معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی در قالب کتاب و پوستر از جمله این قعالیت ها است.

مسئول حوزه فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: کار مناقصه این طرح به پایان رسیده و به زودی پیمانکار ذیصلاح انتخاب و نسبت به چاپ آنها اقدام خواهد شد.

به گفته وی معرفی آثار تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در قالب چاپ پوستر و بروشور با استفاده از فناوری ها روز در طرح های مختلف یکی از ابزارهای مهم فرهنگی است که می تواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

مسئول حوزه فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: این استان بالغ بر 544 اثر ثبت شده دارد که نیاز به برنامه ریزی دقیق جهت معرفی آنها به گردشگران احساس می شود.

کد مطلب 787391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها