پوستر جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا شناسایی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در سال جاری از محل اعتبارات استانی از آثار تاریخی، گردشگری و صنایع دستی استان پوستر و بروشور تهیه و چاپ خواهد کرد.

وی به نقش، جایگاه و فعالیت های حوزه فرهنگی و ارتباطات این سازمان در شناساندن هویت ملی و تاریخی استان اشاره کرد و اظهار داشت: معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری استان در قالب بوشور، معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی در قالب کتاب و پوستر از جمله این قعالیت ها است.

مسئول حوزه فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: کار مناقصه این طرح به پایان رسیده و به زودی پیمانکار ذیصلاح انتخاب و نسبت به چاپ آنها اقدام خواهد شد.

به گفته وی معرفی آثار تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در قالب چاپ پوستر و بروشور با استفاده از فناوری ها روز در طرح های مختلف یکی از ابزارهای مهم فرهنگی است که می تواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

مسئول حوزه فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: این استان بالغ بر 544 اثر ثبت شده دارد که نیاز به برنامه ریزی دقیق جهت معرفی آنها به گردشگران احساس می شود.