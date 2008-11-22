به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم گوته‌بوگ روزهای چهار تا 14 بهمن‌ماه در سوئد برگزار می‌شود.

در این دوره 450 فیلم از 70 کشور حضور دارند و بیش از 1800 فیلمساز، تهیه‌کننده، خبرنگار، منتقد سینما، نماینده‌های شبکه‌های تلویزیونی، خریدار فیلم و... میهمان جشنواره هستند. جایزه برگمان و جایزه منتقدان و تماشاگران از جوایز بخش فیلم‌های اول است.

"چراغی در مه" که در جشنواره بیست و ششم فجر به نمایش درآمده، در جشنواره پوسان کره جنوبی حضوری موفق داشت و مجله‌های ورایتی و هالیوود ریپورتر نقدهایی مثبتی بر این فیلم نوشتند. پریوش نظریه در "چراغی در مه" بازی کرده است.