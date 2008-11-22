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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

"چراغی در مه" در بخش مسابقه جشنواره گوته‌بورگ سوئد

"چراغی در مه" در بخش مسابقه جشنواره گوته‌بورگ سوئد

فیلم سینمایی "چراغی در مه" به کارگردانی پناه‌برخدا رضایی در بخش مسابقه فیلم‌های اول جشنواره گوته‌بورگ سوئد نمایش داده می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم گوته‌بوگ روزهای چهار تا 14 بهمن‌ماه در سوئد برگزار می‌شود.

در این دوره 450 فیلم از 70 کشور حضور دارند و بیش از 1800 فیلمساز، تهیه‌کننده، خبرنگار، منتقد سینما، نماینده‌های شبکه‌های تلویزیونی، خریدار فیلم و... میهمان جشنواره هستند. جایزه برگمان و جایزه منتقدان و تماشاگران از جوایز بخش فیلم‌های اول است.

"چراغی در مه" که در جشنواره بیست و ششم فجر به نمایش درآمده، در جشنواره پوسان کره جنوبی حضوری موفق داشت و مجله‌های ورایتی و هالیوود ریپورتر نقدهایی مثبتی بر این فیلم نوشتند. پریوش نظریه در "چراغی در مه" بازی کرده است.

کد مطلب 787396

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