مس رفسنجان انصراف داد / راه صعود مس کرمان هموار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال مقرر شده بود تیم فوتبال مس کرمان در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان به دیدار مس این شهر برود.

اما با توجه به انصراف تیم مس رفسنجان از ادامه حضور در مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور این بازی لغو شد و تیم مس کرمان بدون برگزاری مسابقه به جمع 16 تیم برتر جام حذفی راه یافت.

پیش از این تیم فوتبال داماش گیلان نیز از حضور در مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور انصراف داده بود تا تیم استقلال بدون برگزاری مسابقه به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها راه یابد.