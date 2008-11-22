وی درباره تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "معبد جان" کاری متفاوت با فیلم قبلی من "ماهوش" است. آن فیلم نگاهی جدیتر به مسائل اجتماعی داشت و در "معبد جان" رویکرد من سینمای معناگرا است. متن این فیلم ابتدای سال آماده شده بود اما مشکلات صدور پروانه نمایش "ماهوش" و توقیف هشت ماهه آن موجب شد تولید "معبد جان" به این روزها موکول شود.
درمنش با اشاره به فضای معناگرای این فیلم سینمایی گفت: در این فیلم بحث خرافه در جامعه و به خصوص شهرستانها مورد بحث است. در بعضی مناطق خرافهها جایگزین باورهای حقیقی مسائل مذهبی شده است. این فیلم تلاشی است برای فاصلهگذاری بین خرافه و حقیقت مذهبی شفا.
در خلاصه داستان "معبد جان" آمده است: شیطان در چشم عوام الناس درختی را مقدس عرضه میدارد. خلیل تبر بر دوش به معرکه وارد میشود اما... طبق اعلام کارگردان این هفته بازدید از لوکیشنهای فیلم آغاز میشود.
درمنش گفت: این هفته به همراه تعدادی از عوامل راهی خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد خواهیم شد تا بازدید نهایی از لوکیشنها را انجام دهیم. با انتخاب محل دقیق فیلمبرداری هفته آینده پیشتولید جدی را آغاز میکنیم و آن را نیمه دی کلید میزنیم.
آذر شبانینژاد طراح صحنه و لباس، مهدی درمنش مدیر تولید، بهروز لیراوی مدیر تدارکات و عبدالحسین موسی عکاس عواملی هستند که حضورشان در این پروژه تاکنون قطعی شده است.
قدرتالله فتحی فیلمنامه "معبد جان" را نوشته است و درمنش در نقشهای اصلی این فیلم از بازیگران حرفهای استفاده خواهد کرد. این پروژه با حمایت و سرمایهگذاری موسسه هنرهای تصویری حوزه هنری و موسسه آیت فیلم تولید خواهد شد.
درمنش درباره رفع مشکل صدور پروانه نمایش "ماهوش" نیز گفت: طبق دستور مستقیم معاون سینمایی وزیر ارشاد اعضای شورای صدور پروانه ساخت با کسانی که آثارشان در زمینه کسب پروانه دچار مشکل هستند به مذاکره مینشینند.
وی ادامه داد: بر اساس این دستور پس از توقیف هشت ماهه "ماهوش" من به همراه یکی از اعضای شورای صدور پروانه نمایش فیلم را دیدیم. او اعمال 12 تا 13 مورد اصلاحیه را بر فیلم ضروری دانست و با عملی شدن این خواسته پروانه نمایش صادر شد.
