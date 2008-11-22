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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

موسیقی "ملک سلیمان" را آهنگساز هنگ کنگی می‌سازد

موسیقی "ملک سلیمان" را آهنگساز هنگ کنگی می‌سازد

پانک چان موسیقی متن فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به کارگردانی شهریار بحرانی را در هنگ کنگ می‌سازد.

مجتبی فرآورده تهیه‌کننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم توسط محمدرضا موئینی در روزهای پایانی قرار دارد و کین سون تسانگ صداگذاری آن را همزمان در هنگ کنگ انجام می‌دهد. ما تمام تلاش خود را برای آماده شدن فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال می‌کنیم.

پروژه تاریخی "ملک سلیمان" داستان زندگی و رویدادهای زندگی حضرت سلیمان (ع) را بر اساس قرآن روایت می‌کند. این فیلم روز 14 تیر 86 در سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در رستم‌آباد گیلان کلید خورد و پس از 9 ماه کار در شمال و شهریار به پایان رسید.

امین زندگانی، محمود پاک‌نیت، حسین محجوب، مهدی فقیه، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و... بازیگران، حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری، حمید قدیریان مدیر هنری، سعید ملکان طراح گریم و مجید صباغ‌بهروز عکاس "ملک سلیمان" هستند.

کد مطلب 787401

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