بدهی بازیکنان هیئت هندبال کرمان با واگذاری زمین پرداخت می شود

محسن اخگر در گفتگو با مهر ضمن اشاره به معوقه های مالی شهرداری کرمان به بازیکنان هیئت هندبال کرمان اظهار داشت: با صحبتهایی که با شهرداری و شورای شهر کرمان انجام شده است قرار بر این شده که طی همین هفته به ازای مبلغ بدهی بازیکنان یک قطعه زمین به انها واگذار شود و بقیه مبلغ قرارداد نیز به زودی پرداخت شود.

وی اضافه کرد: آسیب دیدگی بازیکنان اصلی و مشکلات مالی مهمترین مسائلی است که تیم هندبال کرمان با آنها روبرو است اما با وجود تمامی مشکلات موجود هیئت هندبال کرمان با تلاش بازیکنان و کادر فنی از شانس بالایی برای کسب قهرمانی در لیگ برتر برخوردار است.

وی تصریح کرد: هندبال کرمان به دلیل کمبود بودجه و نداشتن اسپانسر از شرایط مالی نابسامانی برخوردار است و همین مسئله تیم را با حاشیه هایی مواجه کرده است که مسئولان باید در این خصوص تدبیر مناسبی بیندیشند.

اخگر افزود: ذوب آهن اصفهان و پارس جنوبی مهمترین حریفان ما برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ امسال هستند که هر دو تیم از شرایط مالی بسیار مناسبی برخوردار هستند.

وی با اشاره به سطح پائین داوری در لیگ هندبال کشور گفت: پائین بودن سطح کیفی داوری در لیگ هندبال نیز باعث بروز مشکلات زیاد و ضربه به تیمها می شود که باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.

سرمربی هیئت هندبال کرمان گفت: هیئت هندبال کرمان روز به روز قوی تر و آماده تر می شود و از این هفته تا پایان لیگ به هیچ تیمی باج نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: هیئت هندبال کرمان از لحاظ فنی از بسیاری از تیمهای لیگ در سطح بالاتری قرار دارد و آنچه که ما را امیدوار به قهرمانی می کند وجود این حقیقت است.