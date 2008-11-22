نشانگرهای بیولوژیکی قادر به تعیین سن دقیق افراد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران ژنتیکی بر این باورند که با استفاده از کنترل تعداد نشانه های بیولوژیکی در دی ان ای افراد قادر به شناسایی دقیق سن بدن افراد خواهند بود.

به گفته آنها با استفاده از این شیوه برای اولین بار پزشکان قادر به تخمین دقیق و واقعی سن بدن افراد بدون نیاز به پرسش و پاسخ مبنی بر احساس و شرایط ظاهری شده و همچنین دلیل ناهماهنگی عملکرد افراد را به نسبت سن آنها مشخص کند.

محققان با استفاده از جداسازی نشانگرهای بیولوژیکی پیری که عملکردی مشابه نشانگرهای انسانی دارند از بدن کرمهایی کوچک موفق به انجام این آزمایش علمی شده و در نتیجه موفق به تشخیص سن 104 نوع از این جانوران با 70 درصد دقت شده که به نسبت شیوه های قدیمی و رایج تشخیص سن، عملکردی دقیق تر و مطمئن تر دارد.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته محققان سرعت افزایش سن افراد با تعداد فاکتورهای انسانی از قبیل توارث ژنتیکی، شیوه زندگی و سلامت ذهنی در ارتباط مستقیم است.

تکمیل و گسترش این شیوه در آینده می تواند منجر با انجام آزمایشهای بالینی برای تولید داروهای مبارزه با پیری شده و همچنین قادر خواهد بود روند رشد غیر عادی در افراد را تعیین کند.