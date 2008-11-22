تکیمل پروژه آبرسانی به مجتمع ارم - بوشکان ضروری است

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر است، اظهار داشت : این مجتمع دارای 2 شهر و 52 روستا می باشد که بر اساس سرشماری سال 85 ، حدود 27 هزار نفر را در خود جای داده است .

وی میزان آب مورد نیاز این مجتمع را حدود 108 لیتر بر ثانیه عنوان کرد و ابراز داشت : با اتمام طرح، این میزان به حدود 210 لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت .

نصوری خاطرنشان کرد : انتقال آب از خط سوم آبرسانی کازرون - بوشهر، انتقال ازرودخانه خیرک و شکرک، انتقال آب از اهرم - کلمه و احداث آب شیرین کن بر روی چاه های موجود شرب و کشاورزی از جمله گزینه های موجود جهت آبرسانی به مجتمع ارم - بوشکان بوده است .

وی افزود : هم اکنون کارشناسان در حال انجام کارشناسی های لازم جهت انتخاب بهترین گزینه برای آبرسانی به این مجتمع می باشند .