تکیمل پروژه آبرسانی به مجتمع ارم - بوشکان ضروری است

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر است، اظهار داشت: این مجتمع دارای 2 شهر و 52 روستا می باشد که بر اساس سرشماری سال 85، حدود 27 هزار نفر را در خود جای داده است.
وی میزان آب مورد نیاز این مجتمع را حدود 108 لیتر بر ثانیه عنوان کرد و ابراز داشت: با اتمام طرح، این میزان به حدود 210 لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.
نصوری خاطرنشان کرد: انتقال آب از خط سوم آبرسانی کازرون- بوشهر، انتقال ازرودخانه خیرک و شکرک، انتقال آب از اهرم- کلمه و احداث آب شیرین کن بر روی چاه های موجود شرب و کشاورزی از جمله گزینه های موجود جهت آبرسانی به مجتمع ارم- بوشکان بوده است.
وی افزود: هم اکنون کارشناسان در حال انجام کارشناسی های لازم جهت انتخاب بهترین گزینه برای آبرسانی به این مجتمع می باشند.
نصوری در پایان با بیان اینکه مطالعات اجرای یک سد بر روی رودخانه خیرک و شکرک در حال انجام است، گفت: جهت جلوگیری از هدررفت آب، استفاده از منابع آب محلی در منطقه و توسعه کشاورزی جهت اشتغال و ماندگاری مردم در روستاها، مطالعات اجرای یک سد بر روی رودخانه خیرک و شکرک به همراه تصفیه خانه مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
