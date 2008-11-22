هرگونه ابتکاری در قفقاز بدون مشارکت ایران غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها با خبرنگاران روزنامه ها گفتگو می کرد در پاسخ به پرسش روزنامه ارمنستانی "آزگ" مبنی بر اینکه دیدگاه طرف ایرانی درباره ابتکار عمل ترکیه در خصوص ایجاد سکوی صلح قفقاز جنوبی چیست و آیا این امر بدون مشارکت تهران امکان پذیر است یا خیر گفت: قفقاز منطقه ای است که هم مرز با ایران است لذا هر گونه تحولی بدون مشارکت ایران غیرممکن است.

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: قفقاز جنوبی منطقه بسیار حساسی است و عملکرد کشورهای غیرهمسایه منطقه مزبور کمکی نمی کند، بلکه صرفاً مانع از برقراری ثبات می گردد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که برای تهران روابط خوب با جمهوری های قفقاز جنوبی مهم است و ایران مایل است صلح و ثبات هم در گرجستان، هم در ارمنستان و هم در آذربایجان تأمین شود.

متکی در عین حال ادامه داد که طرف ایرانی همچنان به فعال ساختن نقش خود در منطقه ادامه خواهد داد.

گفتنی است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه چندی پیش در پی درگیری های ماه اوت بین گرجستان و روسیه بر سر اوستیا جنوبی پیشنهاد طرح تاسیس اتحادیه قفقاز را داد و قرار بود کشوهای حاشیه این منطقه همکاری هایی در زمینه امنیت و ثبات آن داشته باشند.