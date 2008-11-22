ثبت نام دوره مجازی نهج البلاغه دانشکده علوم حدیث تا 14 آذر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان دوره مجازی آشنایی با نهج البلاغه می توانند برای ثبت نام در این دوره تا 14 آذر ماه به نشانی الکترونیکی vu.hadith.ac.ir مراجعه کنند.

حجت الاسلام حمید حسینی رئیس دانشکده مجازی علوم حدیث در توضیح دوره مجازی نهج البلاغه به مهر گفت: دوره آشنایی با نهج البلاغه به صورت دوره آزاد برگزار می شود. داوطلبان زیادی هستند که خیلی مشتاقند در دوره آشنایی با نهج البلاغه بدون قید و بندهای دوره های رسمی شرکت کنند.

وی افزود: یکی از شرایط شرکت در رشته های مقطع کارشناسی دوره های مجازی داشتن مدرک پیش دانشگاهی است اما تعداد زیادی از علاقمندان آشنایی با نهج البلاغه هستند که مدرک پیش دانشگاهی ندارند. بنابراین دوره دو ساله آشنایی با نهج البلاغه به صورت یک دوره مجازی توسط دانشکده مجازی علوم حدیث طراحی شد.