469 هزار تن کالا از خراسان رضوی صادر شد

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از این میزان صادرات کالا 532.5 میلیون دلار صادرات تجاری، 5/5 میلیون دلار صادرات بازارچه ای و 4 میلیون دلار صادرات چمدانی بوده است.

وی با بیان اینکه صادرات انجام گرفته طی این دوره از نظر وزنی 27 درصد و از نظر ارزشی 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است، اظهار داشت: طی مدت یاد شده صادرات خراسان رضوی 5 درصد سهم ارزشی صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کر : در این مدت کشورهای مهم طرف صادرات استان به ترتیب سهم از نظر ارزش صادرات شامل افغانستا ن، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، امارات، اسپانیا، قزاقستان، هلند و عراق بوده است.

صفرزاده مهمترین کالاهای صادر شده از استان در هفت ماهه سال 87 را شامل مصنوعات پلاستیک و ملامین، زعفران، رنگ و رزین، شکلات، مصنوعات فلزی، فرش ماشینی، سنگ و کنسانتره مولیبدن، پسته و مغز پسته، بیسکوئیت، نساجی و پوشاک و نخ، شیشه و آینه، پوست و انواع سالامبور، کاشی و سرامیک و موکت برشمرد.



