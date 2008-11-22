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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۳

469 هزار تن کالا از خراسان رضوی صادر شد

469 هزار تن کالا از خراسان رضوی صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت:طی هفت ماهه سال 87 مقدار 469 هزار تن کالا به ارزش 542 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است.

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از این میزان صادرات کالا 532.5  میلیون دلار صادرات تجاری، 5/5 میلیون دلار صادرات بازارچه ای و 4 میلیون دلار صادرات چمدانی بوده است.

وی با بیان اینکه صادرات انجام گرفته طی این دوره از نظر وزنی 27 درصد و از نظر ارزشی 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است، اظهار داشت: طی مدت یاد شده صادرات خراسان رضوی 5 درصد سهم ارزشی صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کر : در این مدت کشورهای مهم طرف صادرات استان به ترتیب سهم از نظر ارزش صادرات شامل افغانستا ن، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، امارات، اسپانیا، قزاقستان، هلند و عراق بوده است.

صفرزاده مهمترین کالاهای صادر شده از استان در هفت ماهه سال 87 را شامل مصنوعات پلاستیک و ملامین، زعفران، رنگ و رزین، شکلات، مصنوعات فلزی، فرش ماشینی، سنگ و کنسانتره مولیبدن، پسته و مغز پسته، بیسکوئیت، نساجی و پوشاک و نخ، شیشه و آینه، پوست و انواع سالامبور، کاشی و سرامیک و موکت برشمرد. 
 

کد مطلب 787423

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