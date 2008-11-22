سیاستهای بانکی باتغییر افراد 180 درجه تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید محمد جهرمی جمعه شب در جمع ناظرین انتخابات استان قم با اشاره به منابع بی‌شمار، ‏مشکل کشور را مدیریتی خواند و از بیکاری به عنوان مشکل دیگر کشور یاد کرد و گفت: راه نجات کشور استفاده درست از ظرفیت‌ها، هدایت منابع بانکی به بخش تولید ‏و... است.‏



وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: سیاست‌های اصل 44 فقط واگذاری چند کارخانه نیست، پول و سرمایه کشور، اگر در بخش تولید به کار ‏رود نه تنها تورم‌زا نخواهد بود که کاهش تورم را در پی خواهد داشت.‏



وی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم تورم در کشور دانست و تأکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی با تغییر یک نفر ‏‏180 درجه تغییر کرد و قطاری که با سرعت در حال حرکت بود را متوقف نمود.‏



جهرمی یادآور شد: حداقل دو سال زمان لازم است تا وضعیت تولید و اشتغال کشور بهبود یابد.‏



وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در دولت کار‌های زیادی برای مهار و کاهش تورم انجام شده است، خاطر نشان کرد: به دلیل ‏سیاست‌های بانک مرکزی عملاً تورم بر کشور تحمیل شد و اقدامات و راهکار‌های دولت نیز تأثیر گذاری کمی در این زمینه داشته است.‏



وی افزود: قبول دارم که نظارت در دولت ضعیف است و باید این تذکر را به وزارت بازرگانی و دیگر نهاد‌های ذیربط بدهیم، مردم هم اگر ‏انحرافی مشاهده کردند باید تذکر لازم را به مسؤولان بدهند.‏



به کردان گفتم استعفا بدهد‏



جهرمی در ادامه در مورد اتفاقات به وجود آمده پیرامون استیضاح وزیر سابق کشور تصریح کرد: من بار‌ها به کردان گفتم خود را در معرض ‏رأی مجلس قرار نده، بعد از رأی اعتماد مجلس نیز اولین شخصی بودم که به وی می‌گفتم باید استعفا بدهی چون مردم و جامعه وزیری را ‏که صادق نباشد نمی‌پذیرند. چه کردان مقصر باشد چه نباشد.‏



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال اجماع اصولگرایان درانتخابات ریاست جمهوری آینده، تنها به این نکته بسنده کرد که همه باید تلاش ‏کنیم تا کشور به دست نااهلان نیفتد.‏



وزیر کار و امور اجتماعی در مورد اتفاقات اخیر و بی توجهی به تأکیدات مراجع عظام اظهار داشت: باید دغدغه مراجع، علما و مردم در دولت‌ها ‏به ویژه دولت نهم مورد تأکید باشد که اینگونه هست، من نیز بار‌ها در دولت این موارد را متذکر شده‌ام.‏



وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته بسیج از ضرورت ترویج تفکر بسیجی در جامعه سخن گفت و افزود: تفکر بسیجی به ‏معنای باور کردن توانمندی‌ها و خالص کردن رفتار برای رضای خداست، بسیجیان ما با اخلاص در جنگ تحمیلی محوری‌ترین و اساسی‌ترین ‏نقش‌ها را بر عهده داشتند.‏



جهرمی تأکید کرد: کار‌کرد بسیج تنها منحصر در مسائل نظامی نیست، تفکر بسیج در همه عرصه‌ها کار ساز است.‏



وزیر دولت نهم به تحریم اقتصادی چندین ساله آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: به رغم تمام فشار‌ها و محدودیت‌های دشمنان علیه ‏کشور، حضور مردم و عنایت خداوند باعث شده تا دشمن نتواند کاری از پیش ببرد و انقلاب اسلامی با صلابت راه خود را در میان ملل مختلف ‏به ویژه جوامع اسلامی بازکرده است.‏



جهرمی با بیان این که ما باید اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم تأکید کرد: رفتن به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید، صدور ‏محصولات استخراج شده از نفت و... می‌تواند کشور را از اتکای به نفت رها کند تا کاهش و نوسانات قیمت نفت تأثیر زیادی بر اقتصاد ما ‏نداشته باشد.‏



به گزارش مهر وزیر کار و امور اجتماعی در مورد تدابیر دولت برای بازنشستگی قبل از موعد نیز اظهار داشت: به دو دلیل کاهش نیروی اضافی و جایگزینی ‏در مشاغل سخت و زیان آور چنین تصمیمی در دولت نهم اتخاذ شده است.‏



وی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در خصوص امید داشتن به سند چشم‌انداز نظام تأکید کرد: در صورت اجرای شایسته سالاری، ‏مدیریت بر منابع، اجرای اصل 44 و هدایت منابع بانکی به بخش تولید، رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز محقق خواهد شد.‏



جهرمی تأکید کرد: اگر اعضای دولت وظیفه خود را به درستی دنبال کنند مشکلی به وجود نمی‌آید، البته هر دولتی مخالفانی دارد و نباید وقت ‏دولت به جواب دادن به رسانه‌ها بگذرد.‏



وی تصریح کرد: خود اعضای دولت نیز نباید کاری کنند که باعث جنجال شود و در معرض تهمت قرار گیرند.‏