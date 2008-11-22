افزایش شدید تقاضای کار در کشور

علیرضا زاهدیان در گفتگو با مهر از افزایش شدید تقاضا برای کار در کشور خبرداد و افزود: بر اساس آمارها این تقاضا به شدت رو به افزایش است.

معاون مرکز آمار ایران افزود: این آمار به ویژه در بخش فازغ التحصیلان دانشگاهی با توجه به توسعه دانشگاه ها رو به افزایش است.

وی همچنین موضوع خشکسالی در کشور را نیز از دیگر موارد افزایش بیکاری برشمرد و گفت: اگر تمام این موارد را در کنار هم قرار دهیم، نرخ بیکاری در سالهای آینده افزایش می یابد.

زاهدیان خاطرنشان کرد: نظر کارشناسی مرکز آمار ایران حاکی از این مطلب است که اگر بتوانیم نرخ بیکاری سالیانه و معدل سالیانه را حدود 10 تا 10.5 درصد حفظ کنیم، کار مهمی انجام داده ایم.

به گزارش مهر، در حال حاضر متولدین سالهای 60 تا 65 که بالغ بر 9 میلیون نفر هستند، به سن اشتغال رسیده اند و جمعیت 24 ساله ها در سالهای بعد از 85 تا 89 به 1.9 میلیون نفر خواهند رسید که رشد این رقم نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است.

همچنین تعداد ورودی به دانشگاه ها در سال 83 حدود 350 هزار نفر بوده که این رقم در سالهای 85 و 86 به 730 هزار رسیده و رقم ورودی به دانشگاه در سال 86 بالاترین میزان است.

تعداد ورودی جوانان به دانشگاهها در سال 86 یک میلیون نفر است و در این مورد بعد از 4 سال سالانه با یک میلیون نفر فارغ التحصیل متقاضی کار مواجه می شویم.

در سال گذشته تعداد بیکاران کشور دو میلیون و 480 هزار نفر بود که 1.7 میلیون نفر در سنین 15 تا 24 سال بودند که از آن به عنوان موج اول تقاضای کار نام برده شده است.

جمعیت 25 تا 29 ساله ها در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار محسوب می شوند که در آینده جمعیت 25 تا 29 ساله های متقاضی کار افزایش می یابد و لازم است برای این مهم برنامه ریزی صورت گیرد.

بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال 84 حدود 14.8 درصد، سال 85 را 14.6 و سال 86 را 15.4 درصد است. برای 40 درصد از جمعیت بین 20 تا 24 سال باید کار ایجاد شود؛ ولی به طور کلی جمعیت کشور از 71 میلیون نفر حال حاضر به 79 میلیون نفر در سال 92 میرسد.

در حال حاضر جمعیت فعال کشور در سنین تحصیل به سر می برند؛ ولی در آینده وارد بازار کار می شوند، به نحوی که جمعیت فعال 24 ساله های سال 86 به 31 درصد از کل جمعیت در سال 93 می رسد.