۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

شور حج / 149

سفر حج؛ فرصتی برای تحکیم روابط مسلمانان رومانی

مسلمانان رومانیایی امسال به رغم تفاوتهای فرهنگی، قومی و نژادی برای اولین بار با یک سفر مشترک راهی خانه خدا شده تا به تحکیم روابط جامعه اسلامی این کشور کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عدنان اوان مدیر بنیاد طیبه در رومانی به عنوان یکی از دو سازمان حج در این کشور گرفت : مسلمانان ساکن در رومانی از نژادهای تاتار، ترک، رومانیای و عرب در کنار هم در سفر معنوی و روحانی حج شرکت می کنند.

این سفر که به صورت مشترک با لیگ فرهنگی و اسلامی رومانی برگزار می شود برای نخستین بار زائران رومانیایی را با یک سفر مشترک راهی حج می کند.

سازمان طیبه و لیگ فرهنگی اسلامی رومانی دو سازمان اسلامی اصلی در این کشور اروپایی هستند که پیشتر در سالهای گذشته سفرهای جداگانه ای را برای زائران رومانیایی ترتیب می دادند.

اوان اعتقاد دارد که سازمان دهی این سفر مشترک تأثیرات مثبتی در پی خواهد داشت و به طور قطع می تواند به تحکیم روابط و ارتقای همکاری میان بخشهای مختلف جامعه اسلامی کمک کند.

حدود 70 هزار مسلمان در رومانی زندگی می کنند که این تعداد 2 درصد از جمعیت 22 میلیونی رومانی را تشکیل داده است. بیشتر مسلمانان رومانیایی تاتار، ترک یا آلبانیایی تبار هستند.

اوان تأکید کرد دو گروه اسلامی تلاشهای خود را برای برنامه ریزی و سازمان دهی هرچه بهتر این سفر در یک راستا قرار داده اند. هر دو سازمان طی سال مسابقه های دینی برگزار کرده و جایزه آن را سفر رایگان حج درنظر گرفتند.

همچنین مسلمانان رومانیایی در طول سال از فضیلتهای حج، راهنمایی زائران و پاسخ به پرسشهای آنها درباره آداب و مناسک حج برخوردار شدند.

