نگرانی مسیحیان بریتانیا نسبت به هزینه‌های مالی کریسمس

براساس تحقیقات یک بنیاد خیریه مسیحی برای مبارزه با فقر بیش از سه چهارم از ساکنان بریتانیا نگران هزینه‌های اقتصادی کریسمس هستند. یک نفر از هر سه نفر در دو هزار نفری که در این تحقیق شرکت کرده‌اند نسبت به مسائل اقتصادی فصل کریسمس ابزار نگرانی کرده‌اند و 81 درصد اظهار داشته‌اند که نگرانی قیمت هدایات و سایر مخارج این جشن هستند.

حضور رهبران دینی در مسجد تازه تأسیس شده صنعا

شیخ محمد رشید قبانی مفتی لبنان دیروز در صنعاء پایتخت یمن حضور داشت تا در مراسم افتتاح مسجد الصالح مشارکت کند. این مسجد در حالی افتتاح شد که رهبران دینی جهان اسلام چون محمد سید طنطاوی شیخ الازهر، علی جمعه مفتی مصر، شیخ حارث ضاری رئیس شورای علمای مسلمان عراق و شیخ محمود حسین مفتی فلسطین حضور داشته و نماز جمعه را در این مسجد تازه افتتاح شده، اقامه کردند.

انتصاب نخستین وزیر فرهنگ زن کشورهای خلیج فارس در بحرین

پادشاه بحرین با انتصاب نخستین وزیر فرهنگ و ارتباطات زن کشورهای خلیج فارس در بحرین موافقت کرد و گفت که فرهنگ هویت امت و محور شخصیتها به شمار می‌رود و رسانه‌ها نیز آینه جامعه هستند. از این رو انتخاب این شخص به عنوان وزیر فرهنگ و ارتباطات نقش ارزنده‌ای در توسعه و انعکاس مسائل فرهنگی کشور دارد.

افزایش امنیت در شهرهای مختلف عربستان در ایام حج

نیروهای ویژه امنیت راههای مدینه در ایام حج امسال برنامه‌هایی را در نظر دارند تا با نظارت بر 6 راه اصلی منتهی به شهر مدینه امنیت و آرامش را برای زائران خانه خدا فراهم کنند. این امنیت در کنار ارائه خدمات انسانی و استفاده از تکنیکتهای جدید، تأمین امنیت راهها و عبور و مرور در نقل و انتقال زائران خانه خدا را دنبال می‌کند.

رهبر جامعه هندوی امریکا به پارلمان اروپا می‌رود

هانس گرت پاترینگ رئیس پارلمان اروپا از "راجان زد" رهبر هندوهای امریکا دعوت کرده است تا در ماه دسامبر به بروکسل، بلژیک سفر کرده و درباره مسائل پیروان آئین هندو و ارتقای گفتگوی بین ادیان شرکت کند. "زد" رئیس انجمن جهانی هندوئیسم روز 10 دسامبر با پاترینگ در بروکسل دیدار می‌کند.