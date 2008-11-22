مستند داستانی "آخرین منجی" در مرحله بازبینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود میرزایی‌مقدم گفت: هم اکنون آخرین مراحل بازبینی مستند برای پخش از شبکه‌های سیما در حال انجام است.

وی افزود: عملیات ساخت این مستند از ابتدای مهر 87 با تشکیل کارگروه کارشناسی آغاز شد.

میرزایی مقدم با بیان اینکه حدود 7 ماه طول کشید تا فیلمنامه‌ نوشته و تأیید شود، افزود : عملیات ساخت برنامه از تاریخ 15 اسفند آغاز شد. ابتدا نام "چشم به راه آفتاب" برای آن در نظر گرفته شده بود ولی در طول زمان به "آخرین منجی" تغییرنام یافت.

وی یادآور شد: برای ساخت این مجموعه از نقطه‌نظرات متدینین به ادیان زنده‌ دنیا‌‌ چون اسلام و مسیحیت در شاخه‌های مختلف، زرتشتی و بودایی درخصوص "آخرین منجی و آخرالزمان" بهره‌برداری شد.

میرزایی مقدم گفت: نکته‌ مهم در ساخت این اثر، عدم برخورد اثباتی و ایجابی در تأیید معتقدات سازندگان مسلمان مجموعه است . نکته‌ قابل تأمل دیگر، پیگیری کارکردهای اجتماعی، اعتقادی، تربیتی و فرهنگی اعتقاد به مهدویت است که در مصاحبه‌های کارشناسان برنامه در ادیان مختلف مورد توجه قرار گرفته و این دقیقاً امری است که در برنامه‌های مختلف صدا و سیما کمتر به آن پرداخته شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ آموزش عالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی هدف اصلی سازندگان این مجموعه را دور کردن غبار خرافات و عوام‌زدگی ازاعتقادات پاک و اصیل مردم مسلمان ایران به وجود شریف حضرت مهدی (عج) دانست و اظهار داشت: فیلمبرداری این مستند اول تیر امسال پایان یافت .

میرزایی مقدم تأکید کرد: هم‌اکنون این مجموعه در حال بازبینی توسط کارشناسان شبکه‌های 1، 2 و 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران است و به زودیپخش خواهد شد .