یک درصد جمعیت دنیا خلاق و ایده پرداز هستند

دکتر علی اکبر جلالی در حاشیه همایش دانشجوی هزاره سوم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: 75 درصد افراد یک جمعیت نظاره گر بدون ایده، 12 درصد عملگرای بدون ایده، 12 درصد خلاق ولی بدون عمل و تنها یک درصد خلاق و ایده پرداز هستند.

استاد دانشگاه وست ویرچینیای غربی تصریح کرد: دنیای امروز، دنیای IT است و کلمه IT باید در کنار کلیه رشته های دانشگاهی دیده شود.

وی با بیان اینکه امروز کل جهان وارد جامعه اطلاعاتی شده است، خاطرنشان کرد: چهار پایه اساسی در جامعه اطلاعاتی آموزش، بهداشت، مشارکت اجتماعی و تجارت تعریف می شود.

صاحب نظریه "مرجع چهار عصر مجازی" در دنیا افزود: دانشجو در دنیای امروز به روش سنتی تعریف نمی شود بلکه اتصال مغز دانشجو به تمام دنیا از طریق سیستم IT تعریف جامع دانشجو است.

دکتر جلالی استفاده از دنیای IT در کشور کره جنوبی را رمز موفقیت این کشور به عنوان کشور برتر IT در جهان معرفی کرد و افزود: تلفن همراه نسل چهار که پیش بینی می شود در سال 2012 به جوامع بشری وارد شود جعبه جادویی مغز است که تمامی امکانات IT در آن یافت می شود.

بانی اولین کتابخانه مجازی روستایی در کشور اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در سال نوآوری و شکوفایی و تعریف IT با مضمون توانایی نگاه جدید و متفاوت به یک موضوع می توان به این مهم دست یافت که برای رسیدن به دنیای الکترونیک باید از دانشگاهها شروع کنیم.