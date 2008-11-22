طرح سراسری استعدادیابی واترپلو به هیئت ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که با هدف تحقق توسعه پایدار ورزش قهرمانی و پرورش تیم های پایه واترپلو فاز نخست آن از ابتدای آذرماه جاری آغاز می شود ، هیئت های شنای استان ها به عنوان مجری به شناسایی نوجوانان مستعد و نخبه مدارس ، استخرها و با استفاده از 3 فاکتور سن(13-11) ، قد و پیکر سنجی و حداقل آشنایی با شنا خواهند پرداخت و نفرات برگزیده جهت آموزش های تکنیکی و تاکتیکی به فدراسیون شنا معرفی خواهند شد.

براساس این دستورالعمل ، فدراسیون شنا در ازای هر نفر گزینش شده مبلغ 50000 ریال به عنوان هزینه پرداخت می کند و پس از پایان فاز دوم ( زمستان 87 ) و گزینش نهایی توسط کادر فنی تیم ملی واترپلو و سنجشگران کمیته استعداد یابی که در هر استان و یا به شکل منطقه ای برگزار می شود در ازای هر نفر انتخاب شده مبلغ 500000 ریال به عنوان تشویق به هیئت شنای استان پرداخت می کند.

این طرح با تاکید بر اجرای دقیق طرح سراسری استعداد یابی واترپلو در سراسر کشور خود را ملزم می داند مربیان استانی که ورزشکاران آنها در گزینش نهایی انتخاب شده اند را در معیت ورزشکاران خود به اردوهای ملی دعوت نماید تا در کنار سرمربی و مربیان تیم نوجوانان دوره های کار آموزی را طی کنند.