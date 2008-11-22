۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

کشف یکی از بزرگترین توده های یخی در مریخ

رادار یکی از کاوشگرهای سازمان ناسا با استفاده از ارسال امواج نفوذی موفق به کشف توده ای وسیع از لایه یخی ضخیم در سیاره مریخ شد که در زیر لایه ای از خاک و شن مدفون شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، توده ای عظیم از یخ و برف با ارتفاع 800 متر در مناطق استوایی سیاره مریخ که در زیر لایه ای از خاک و شن محصور شده بود کشف شده که وسعت آن سه برابر وسعت شهر لس آنجلس تخمین زده شده است.

به گفته محققان این توده می تواند بقایای صفحات یخی باشد که روزگاری مناطق میانی سیاره را در بر گرفته بوده است. نمونه های به دست آمده از این توده می تواند نشانه های از حیات گذشته مریخی را در بر داشته باشد.

این توده که کیلومترها وسعت دارد توسط رادار نافذی که در کاوشگر ناسا که به صورت متوالی در حال چرخش به دور مدار مریخ است، شناسایی شد. امواج دریافت شده توسط این رادار نشان می داد که این امواج از میان موادی عبورکرده و بدون کاهش میزان شدت، توسط سطحی بازتاب داده شده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان بر این باورند که این توده برفی یکی از بزرگترین منابع ذخیره آب است که تا به حال در مریخ کشف شده است و جدا از ارزشهای علمی آن می تواند به عنوان منبع بزرگی از آب برای انجام ماموریتهای اکتشافی در مریخ مورد استفاده قرار گیرد.

