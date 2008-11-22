مواد خام برای نوشتن داستان انقلاب فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، وی ضمن بیان این موضوع گفت: درست است که جنگ بلافاصله پس از انقلاب به وقوع پیوست و ذهن بسیاری از نویسندگان را به خود معطوف کرد؛ اما نباید فراموش کرد که ما ابتدا انقلاب کردیم و متعاقب آن جنگ پیش آمد.

این نویسنده ادامه داد: هر چند برخی جزئیات فراموش می‌شود، اما از طرفی برخی از ناگفته‌های ابتدای انقلاب را می‌توان اکنون سوژه‌های بکری برای ادبیات داستانی انقلاب قرار داد.

فتاحی افزود: توجه به انقلاب در قالب جشنواره، نظر نویسندگان را به خود جلب می‌کند تا برای انقلاب بنویسند و اگر مقدمات کار به خوبی فراهم شود، سوژه‌های بکر زیادی وجود دارد که با ایجاد انگیزه در نویسندگان می‌توان به آینده این جشنواره امیدوار بود.

نویسنده کتاب "داستان، گام به گام" خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت با فاصله اندکی که از انقلاب گرفته‌ایم در مدتی کوتاهی شاهد آثار ارزشمند در این حوزه بود، بلکه همین که از نویسندگان برای توجه به ادبیات داستانی انقلاب دعوت به عمل آمده، غنیمت است.

همه نویسندگان می‌توانند آثار داستانی خود با درونمایه انقلاب اسلامی را تا پایان آذرماه به دبیرخانه دومین جشنواره داستان انقلاب ارسال کنند. دبیرخانه جایزه در خیابان حافظ، تقاطع حافظ و سمیه، حوزه هنری، مرکز آفرینش‌های ادبی، کارگاه قصه و رمان، صندوق پستی 1677/15815 واقع شده است.