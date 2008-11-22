بازنگری 5 ساله برنامه های درسی/ تأکید بر نگاه اسلامی در تدوین برنامه های درسی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صاحبقدم لطفی امروز در سمینار تدوین برنامه های درسی چارچوب ها و شاخص ها در دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر داشتن نگاه اسلامی و اعتقاد به خلقت در تدوین برنامه های درسی گفت: اصولی که هم اکنون برای برنامه ریزی درسی تدوین شده بر عدم تضاد با ارزش های اسلامی، مبتنی بودن بر حل مسئله، داشتن انعطاف و پویایی تأکید می کند.

وی افزود: باید سازو کاری را فراهم کنیم که مبانی مفاهیم عمومی مانند محیط زیست و دفاع مقدس که در حال حاضر بر ارائه آنها در رشته های دانشگاهی به صورت یک درس 2 واحدی تأکید می شود بنا بر ضرورت و ارتباط با هر درس ارائه شود.

معاون آموزشی وزارت علوم کیفی سازی و ارزیابی درونی تدوین برنامه های درسی را نیز امری مهم دانست و گفت: باید بر اجرای برنامه ها نظارت داشت و آنها را از طریق کارآمدی و سرآمدی فارغ التحصیلان مورد ارزیابی قرار داد.

وی با اشاره به تدوین برنامه درسی از سال 84 تا کنون اظهار داشت: از سال 84 تاکنون در علوم انسانی در تمام مقاطع 114 برنامه، در گروه فنی و مهندسی 68 برنامه، درعلوم پایه 18 برنامه درسی، در کشاورزی، 43 برنامه، در هنر 23 و در کل 266 برنامه توسط وزارت علوم تدوین شده است.

لطفی اضافه کرد: از زمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی تاکنون برنامه های درسی سیر تحولی و رو به رشدی را سپری کرده اما این متناسب با تحولات زمان نبوده است.

وی گفت: با توجه به کارهای مثبتی که طی این سالها در زمینه برنامه ریزی درسی انجام شده است، اکنون به دنبال یافتن نقص ها در این عرصه هستیم تا تدوین برنامه درسی بر اساس تحولات جهان صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: برنامه های درسی که تا کنون تغییر نکرده اند باید تغییر کنند و بازنگری شوند. سیستمهای پیشرفت امروز به گونه ای است که نمی توانیم برنامه را بدون تغییر به مدت چند سال نگه داریم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم افراد پویا را با برنامه ریزی غیرپویا مدیریت کنیم نتیجه آن کاهش توسعه کارآمد خواهد بود.