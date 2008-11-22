احیای ربع رشیدی مستلزم عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز در بازدید از مجموعه ربع رشیدی تبریز افزود: همیت و جدیت لازم برای احیای ربع رشیدی در نزد محققان و باستان شناسان وجود دارد ولی باید تلاشها با انسجام بیش از گذشته به واقف ساختن اهمیت این موضوع در بین مسئولان معطوف شود.

استاندار آذربایجان شرقی کمبود اعتبار برای تملک عرصه ربع رشیدی را یادآور شد و گفت: نیاز امروز مجموعه ربع رشیدی چیزی جز پول نیست !

وی اظهار داشت: باید پس از تبیین اهمیت احیای ربع رشیدی ،ردیف اعتباری مستقلی در بودجه سالانه کشور گنجانده شود.

بیگی ارئه پیشنهادی در خصوص اعتباری مناسب برای استملاک عرصه ربع رشیدی در دور دوم سفر استانی رئیس جمهور را بدیهی خواند و در عین حال گفت: اگر هیئت دولت به اهمیت احیای ربع رشیدی واقف شود زمینه تصویب مصوبه ای در این خصوص فراهم خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی از وضعیت کنونی مجموعه ربع رشیدی اظهار نارضایتی کرد و افزود: بسیاری از پروژه های عمرانی و نیز زندگی عمومی مردم منطقه به خاطر بلاتکلیفی موجود دچار نقصان است.

این گزارش حاکی است استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز او را همراهی می کرد در جریان آخرین یافته های کاوشهای باستان شناسی محوطه ربع رشیدی قرار گرفت.

مجموعه تاریخی ربع رشیدی تبریز به شماره 943 در سال 1351 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مجتمع ربع رشیدی حدود 700 سال قبل توسط خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیر دانشمند غازان خان مغول در تبریز ایجاد شده بود .

این مجتمع بزرگترین مجموعه دانشگاهی جهان در عهد خود به شمار می رفت به طوری که شش هزار دانشجو در هفت زبان زنده دنیا در آن به تحصیل مشغول بودند.

این دانشگاه دانشجویانی را از سراسر دنیا از چین تا آلبانی را در خود می پروراند.

در آن زمان این دانشگاه شامل چهار دانشکده بود که در چهار طرف آن قرار داشت و به همین دلیل نیز این مکان به نام ربع رشیدی شهرت یافت.

وقفنامه این مجتمع در خرداد ماه ۱۳۸۶ در نشستی که از ۲۱ تا ۲۵ خرداد در یونسکو برگزار شد به همراه شاهنامه بایسنقری در فهرست میراث مستند این سازمان ثبت شد.