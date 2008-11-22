۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

دوره فارسی‌آموزی 10 استاد و دانشجوی خارجی آغاز شد

دوره سه ماهه دانش‌افزایی و زبان‌آموزی توسط مرکز آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی برای تعدادی از استادان و دانشجویان خارجی در ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از امروز شنبه دوم آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده و سه ماه به طول می‌انجامد.

در این دوره 10 استاد و دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی از اوکراین، هندوستان، تاجیکستان، پاکستان و ترکیه بیش از 100 ساعت آموزش زبان و ادبیات فارسی می‌بینند و پس از پایان ترم، مقاله‌ای به زبان فارسی ارائه خواهند کرد.

مرکز آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) هر ماه دوره‌هایی را با هدف آموزش زبان فارسی به اساتید دانشجویان خارجی در تهران برگزار می‌کند.

