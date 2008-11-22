دختران لرستانی کتابخوان تر از پسران هستند

سید فضل الله شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در طول شش ماه نخست سالجاری دختران لرستانی با امانت گرفتن 24 هزار و 100 جلد کتاب نسبت به همسالان پسر خود بیشتر کتاب به امانت گرفته اند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در همین مدت پسران عضو کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان 13 هزار و 321 جلد کتاب به امانت گرفته اند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یادآور شد: بر اساس آمار به دست آمده در شش ماهه اول سال جاری اعضا مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ازنا با امانت چهار هزار و 243 جلد کتاب بیشترین میزان مطالعه را نسبت به هم استانیهای خود در سایر نقاط استان اختصاص دادند.

شاهرخی خاطر نشان کرد: این در حالی است که از بین دختران و پسران عضو مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ازنا دختران با اختصاص آمار دو هزار و 579 برای خود گوی سبقت را از همسالان پسر خود ربوده اند.