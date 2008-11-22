۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دختران لرستانی کتابخوان تر از پسران هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان گفت: با توجه به آمار به دست آمده در شش ماه نخست سالجاری دختران لرستانی بیشتر از پسران کتاب می خوانند.

سید فضل الله شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در طول شش ماه نخست سالجاری دختران لرستانی با امانت گرفتن 24 هزار و 100 جلد کتاب نسبت به همسالان پسر خود بیشتر کتاب به امانت گرفته اند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در همین مدت پسران عضو کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان 13 هزار و 321 جلد کتاب به امانت گرفته اند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یادآور شد: بر اساس آمار به دست آمده در شش ماهه اول سال جاری اعضا مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ازنا با امانت چهار هزار و 243 جلد کتاب بیشترین میزان مطالعه را نسبت به هم استانیهای خود در سایر نقاط استان اختصاص دادند.

شاهرخی خاطر نشان کرد: این در حالی است که از بین دختران و پسران عضو مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ازنا دختران با اختصاص آمار دو هزار و 579 برای خود گوی سبقت را از همسالان پسر خود ربوده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کل موجودی کتاب در مراکز هفده گانه ثابت کانون 106 هزار و 511 جلد است، عنوان کرد: آمار کتب مراکز سیار شهری خرم آباد و پستی کانون استان لرستان بیش از دوازده هزار جلد است که بیش از نه هزار کودک و نوجوان روستایی و حاشیه نشین شهری ازآنها استفاده می کنند.

