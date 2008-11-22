پل بیستون کاوش باستان شناسی می شود

مژگان خان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این پل در سال‌های 1380 و 1381 دو فصل کاوش باستان‌شناسی شده و پیش از آن تصور می‌شد که در دوره‌ صفوی ساخته شده است، ولی این کاوش‌ها نشان داد که پایه‌های پل در دوره‌ ساسانی ایجاد شده‌ و پس از آن مانند پل خسرو، کاخ خسرو و صفحه‌ تراشیده ‌شده‌‌ فرهاد تراش ناتمام رها شده است.

وی با اشاره به اینکه در دوره‌های مختلف ایلخانی، صفوی و پهلوی مرمت و تغییراتی در این پل صورت گرفته‌ است، گفت: از آنجا که در فصل دوم کاوش، یک دهانه پیدا شد و این نشان می‌دهد که پل طول بیشتری داشته و به ‌دلیل اهدافی که هنوز معلوم نیست، مسدود شده است، به همین جهت تصمیم گرفتیم ابعاد و ساختار اصلی پل را پیدا کنیم.

خان محمدی با تأکید بر اینکه مجوز کاوش این پل صادر ‌شده و به‌ دلیل نامساعد ‌بودن شرایط جوی کار هنوز آغاز نشده است، گفت: پل بیستون یک قبرستان مربوط به دوره‌ ایلخانی و تعدادی کوره‌ پخت آجر مربوط به این دوره دارد که اگر شرایط آب ‌وهوایی اجازه دهد، در این بخش نیز کار خواهیم کرد.

این پل علاوه بر نام رایج آن یعنی پل بیستون به نام‌های پل صفوی، پل کهنه و پل نادر‌آباد بین مردم مشهور است.