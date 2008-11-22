اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 13 از رادیوتجارت پخش میشود. در این برنامه هاشمی معاون وزیر راه و زیارتی رئیس راهآهن کشور حضور دارد.
ـ برنامه "چهار سوق" سوم آذر ساعت 11:35 در رادیو تجارت موضوع R and D و جایگاه پژوهش در صادرات را بررسی میکند.
ـ برنامه "عصر تجارت" سوم آذر ساعت 13:15 در رادیو تجارت به راههای گسترش حوزههای مرتبط با تجارت نوین میپردازد.
ـ برنامه "میزان" سوم آذر ساعت 16 در رادیو تجارت مسائل حقوقی و قضائی مطرح شده در زمینه تجاری و اقتصادی را مطرح میکند.
ـ مجله طنز اطلاعرسانی "ایستگاه" سوم آذر به سردبیری و تهیهکنندگی عباس پیری از صدای آشنا پخش میشود. این برنامه در قالب طنز به بررسی برنامههای تلویزیونی آمریکا به زبان پارسی میپردازد.
ـ برنامه "ادامه ماجرا" سوم آذر به سردبیری و تهیهکنندگی پروانه عبدالهی از شبکه صدای آشنا روی آنتن میرود. این برنامه به سراغ چهرههای مطرح در دهههای گذشته میرود.
ـ شاهین فرهت فردا سوم آذر میهمان برنامه "چای برای دو نفر" است. این برنامه ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش میشود و فرهت در این برنامه درباره زندگی و آثارش صحبت میکند.
