۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

سردار نصری به مهر اعلام کرد:

رضایتمندی 97 درصدی مردم لرستان از طرح ارتقا امنیت اجتماعی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان از رضایتمندی 97 درصدی مردم این استان از اجرای طرح ارتقا امنیت پارکها، تفرجگاهها و اماکن عمومی در مهر ماه سال جاری خبر داد.

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت پارکها، تفرجگاهها و اماکن عمومی لرستان سه هزار و 801 مزاحم خیابانی و 59 نفر از فروشندگان مواد مخدر دستگیر و 138 نفر از معتادان نیز در این رابطه جمع آوری شدند.

وی تصریح کرد: همچنین دستگیری 170 نفر در خصوص مقوله های امنیت اخلاقی، کشف 9 خودرو و موتور سیکلت و توقیف 475 دستگاه موتور سیکلت از جمله نتایج اجرای یک ماهه این طرح محسوب می شود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ابراز امیدواری کرد: این طرح با توجه به رضایتمندی مردم استمرار یابد.

