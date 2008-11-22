رضایتمندی 97 درصدی مردم لرستان از طرح ارتقا امنیت اجتماعی

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت پارکها، تفرجگاهها و اماکن عمومی لرستان سه هزار و 801 مزاحم خیابانی و 59 نفر از فروشندگان مواد مخدر دستگیر و 138 نفر از معتادان نیز در این رابطه جمع آوری شدند.

وی تصریح کرد: همچنین دستگیری 170 نفر در خصوص مقوله های امنیت اخلاقی، کشف 9 خودرو و موتور سیکلت و توقیف 475 دستگاه موتور سیکلت از جمله نتایج اجرای یک ماهه این طرح محسوب می شود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ابراز امیدواری کرد: این طرح با توجه به رضایتمندی مردم استمرار یابد.