جای طرحهای مبتکرانه اندیشمندان اصفهان در اجلاس شهرداریها خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان غلامرضا شیران پیش از ظهر امروز در جلسه شورای شهر اصفهان با انتقاد از حضور مسئولین شهرداری اصفهان در این اجلاس افزود: حضور اندیشمندان اصفهانی در این اجلاس می توانست کمکی به حضار در جلسه باشد.

وی ادامه داد: مبتکران و متخصصان اصفهانی در این اجلاس می توانستند ایده هایی نو به حضار ارائه دهند.

شیران یادآور شد: متاسفانه اگر قرار بود این اجلاس در کشورهای دیگر برگزار شود باید مشاهده می شد که چه تعداد از مسئولین در این اجلاس حاضر بودند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چندی پیش قرار شد تا مبالغ و ارزش ریالی طرحها و پروژه های عمرانی شهرداری به سمع شورا برسد و این موضوع نیز بر اساس قانون است گفت: تقاضا دارم تا جزئیات طرحهای در دست اجرا به نمایندگان مردم در شورای شهر رائه شود.

در بخش دیگری از این جلسه رئیس شورای شهر اصفهان، عباس حاج رسولیها در خصوص عدم حضور شهردار اصفهان در اجلاس شهرداران در شهر تهران با اشاره به اینکه من در این جلسه حضور داشته به انتقاد از وضعیت پروازها در اصفهان پرداخت و گفت: لغو پرواز در اصفهان یکی از دلایل عدم حضور شهردار اصفهان در این جلسه بوده است.

انبوه سازان اصفهانی نسبت به اختصاص فضای اقامه نماز در مجتمع های بزرگ مسکونی اهتمام ورزند

در بخش دیگری از این جلسه نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خواستار اختصاص فضایی برای اقامه نماز در مجتمع های بزرگ مسکونی از سوی انبوه سازان شد.

سید کریم داوودی با اشاره به اینکه اقامه نماز اثرات مطلوب و مفیدی در زندگی مادی و معنوی تمامی افراد جامعه اسلامی دارد گفت: انبوه سازان باید در هر یک از مجتمع های بزرگ مسکونی، فضای مناسبی را به منظور ایجاد نمازخانه اختصاص دهند تا به این وسیله شهروندان از اثرات مفید اقامه نماز بی نصیب نمانند.

وی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در تمامی کوچه ها، گذرگاه ها و معابر محلات قدیمی شهر اصفهان همواره مساجد کوچک و بزرگی مشاهده می شود اما بسیاری از بافتهای جدید شهری که بر اثر توسعه شهر ایجاد شده از وجود مسجد محروم هستند و باید راهکاری به منظور احداث مسجد در این محلات اندیشیده شود.