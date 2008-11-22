150 هزار افغانی دارای مجوز در خراسان رضوی ساکن هستند

به گزارش مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده امروز در نشست خبری در محل هتل هما مشهد افزود: این میزان به غیر از آمار افغانیها بدون مجوز است.

وی عنوان کرد: شمار افغانیهای مجوز دارو بدون مجوز در کل کشور نیز بدون از دو میلیون نفر است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 75 هزار دانش آموز و 600 دانشجوی افغان نیز در این استان مشغول به تحصیل هستند.

وی یادآور شد: اگر تنها مبلغ پنج هزار دلار را به طور سرانه به هر محصل افغانی اختصاص دهیم، سالانه رقمی بالغ بر 30 میلیون دلار از ذخایر مادی کشور ایران صرف این کار می شود.

محمدی زاده بیان داشت: در مبحث اشتغال نیز با وجود مشکلات جوانان ایرانی در این خصوص افزون بر 35 هزار فرصت شغلی استانی تحت اختیار افغانها قرار دارد.

وی خرج سالانه ایجاد شغل این تعداد را نیز بیش از یکصد میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار داشت: در طرف دیگر ارائه تسهیلات پنهانی چون یارانه های درمان، اوراق عمومی نان و سوخت از جمله اقداماتی است که طی 30 سال گذشته تنها کشور ایران متحمل بوده است.

استاندار خراسان رضوی با طرح این سوال که با وجود این مسائل تا چند وقت دیگر می شود به ادامه این شرایط امیدوار بود، تشریح کرد: کمیسیون عالی امور پناهندگان و مهاجران سازمان ملل متحد باید با ارائه اعتبارات ویژه این بار سنگین را تا حد زیادی از دوش کشور ایران بر دارد.

وی به نشست سه جانبه سال 2007 میلادی که با حضور کمیساریای عالی امور پناهندگان و مهاجران سازمان ملل متحد، مسئولان ایرانی و افغانی در مشهد برگزار شده بود اشاره کرد و متذکر شد: با وجود گذشت چندین ماه از برگزاری این نشست به توافقنامه های آن توجه ای نشده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: ساخت سرپناههای مطمئن برای برادران و خواهران افغانی، ارائه خدمات آموزشی مناسب و راه اندازی مهمان شهر شهر تربت جام در جهت تسهیل امور آنها از جمله مهمترین اقدامات استان برای رفاه و آسایش مهاجران افغان بوده است.

وی ابراز داشت: استان خراسان رضوی می تواند در ارائه خدمات آموزشی، اعزام مدرس و نشر کتب خدمات ارزنده ای را به مردم افغانستان انجام دهد.

محمدی زاده در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص صنعت و معدن نیز این استان آمادگی اعزام نیرو برای کشف و استحصال مواد معدنی را به کشور افغانستان دارد.