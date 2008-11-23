تدوین ابتدایی "کلاه پهلوی" آغاز شد

مجتبی وحیدی برنامه‌ریز این پروژه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: این روزها صحنه‌هایی از مجموعه در شهرک سینمایی غزالی در دکور آرایشگاه مردانه شهر سامان تصویربرداری می‌شود و امیرحسین آرمان، رز رضوی، ساناز طاهری و... به جمع بازیگران آن اضافه شده‌اند.

مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان است، اما...

داریوش فرهنگ، امین حیایی، امیرعلی دانایی، محمدرضا شریفی‌نیا، عباس امیری، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، گوهر خیراندیش، ماه‌چهره خلیلی، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و... بازیگران مجموعه هستند.

عوامل تولید عبارتند از دری نویسنده، رضا قدیانی دستیار کارگردان، مونا سهل‌آبادی منشی صحنه، حسن قلی‌زاده فیلمبردار، مشکین مهرگان طراح دکور، نسیرین سیگارودی طراح صحنه، سارا خالدی طراح لباس، مهین نویدی طراح گریم، بهمن حیدری صدابردار و مریم تختکشیان عکاس. "کلاه پهلوی" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.